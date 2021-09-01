BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ TUŞBA'DA ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ TUŞBA'DA ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

01.09.2021 21:52
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ TUŞBA'DA ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Van Büyükşehir Belediyesi Tuşba ilçesindeki 4 sokakta asfalt çalışmalarını tamamlarken, 3 sokakta ise çalışmalar devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Tuşba ilçesindeki 4 sokakta asfalt çalışmalarını tamamlarken, 3 sokakta ise çalışmalar devam ediyor.

Güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde asfalt ve yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tuşba ilçe Belediyesi sorumluluğundaki 7 sokağı daha asfaltlıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca belediyenin idari iş gücü ve öz kaynakları ile yapılan asfalt çalışması öncesinde sokakların altyapı eksiklikleri giderilerek zemin güçlendirmesi yapıldı.

Abdulhamit Sokak, Döğenli 1. sokak, Selçuklu 6. sokak ve Aydınlar sokakta çalışmalarını tamamlayan ekipler, Cezaevi, Şemsibey 5. Sokak ile Kalecik Yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

Toplamda 6. 45 kilometrelik alanda yapılacak yol ve asfalt çalışmasının ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de yol çizgi çalışması yapacak.

Kaynak: Habermetre
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