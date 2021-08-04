BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇOCUKLARA MORAL VE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ - Son Dakika
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇOCUKLARA MORAL VE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ

04.08.2021 17:21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇOCUKLARA MORAL VE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi evlerinde kalan çocuklar için çocuk şenliği düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi evlerinde kalan çocuklar için çocuk şenliği düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı önünde düzenlenen etkinliğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın eşi Müşerref Aydın, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, gönül Elçileri, sosyal medya fenomenleri ve girişimci kadınlar katıldı.

Düzenlenen etkinlikte çocuklar, çalınan müzik eşliğinde palyaço ve polislerle dans ederek gönüllerince eğlendi. Sandalye kapma oyununu da oynayan çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Sevgi evlerinden gelen çocuklara ayrıca Büyükşehir Belediyesi kreş ve kuran kursuna gelen çocuklarda eşlik ederek oyunlar oynadı. Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez ve diğer davetliler de çocuklarla yakından ilgilendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklar için etkinlik düzenlediklerini belirterek çocukların sevgi, ilgi ve böyle sosyal ortamlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Kaynak: Habermetre

Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Aydın, Van, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇOCUKLARA MORAL VE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ - Son Dakika


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