BÜYÜKŞEHİR' BELEDİYEMİZİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
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BÜYÜKŞEHİR' BELEDİYEMİZİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

25.12.2021 05:22

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 250 iş makinası ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 250 iş makinası ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Van'da dün geceden bu yana belli aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve kırsal mahallerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ilk anından itibaren şehir merkezinin yanında kırsal bölgelerde de harekete geçti. Kar yağışının etkili olduğu Tuşba ilçesine bağlı Otluca bölgesinde geceden bu yana çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, mahalleye bağlı grup yollarında da kar ve tipiyle mücadele ediyor.

Zorlu şartlara rağmen aralıksız çalıştıklarını belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Tuşba Şantiye Şefi Davut Şeran, "Büyükşehir Belediyesi olarak dün gece 03: 00'dan bu yana çalışmalarımızı kar yağışına rağmen sürdürüyoruz. Şu anda kapalı yolumuz yok. Tüm yollarımız açık. Yine kar yağışına göre de planlarımızı yaptık inşallah hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacaktır. Çalışmalarımızı 24 saat esasına göre aralıksız yürütüyoruz" dedi.

Kar yağışının hemen ardından mahalle yollarının açıldığını belirten Hıdır Mahallesi sakini Musa Göker "Dün geceden bu yana bölgede aralıklarla kar yağışı var. Sağ olsun Büyükşehir ekipleri hiç birimizi mağdur etmeden erkenden yollarımızı açtı. Hastaneye gidenler işine gidenler sağ salim varacağı yerlere vardılar. Allah yapanlardan Sayın Valimizden razı olsun dedi.

Ayrıca kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makinelerinin yardımıyla araçları da saplandığı yerden kurtarıyor.

Kaynak: Habermetre
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Tuşba, Van, Toplum, Son Dakika

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