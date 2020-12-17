Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Denizli Basket

Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasına, erteleme maçlarını tamamlayarak lider konumda giren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket deplasmanına gidiyor.

GCT Düzce ile kendi evinde karşılaşan yeşil-mavililer 98-73'lük skorla sahadan galip ayrılan taraf olmuştu. ve bu galibiyetle liderlik koltuğunun sahibi olan Büyükşehir Belediye oynadığı basketbol ile göz doldurdu. Büyükşehir Belediye Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket maçı hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladı. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşmada Büyükşehir'de eksik ya da sakat bir isim bulunmuyor.

Düzce maçında oynadığı basketbol ile büyük beğeni toplayan İzzet Türkyılmaz maç hakkında " Denizli maçı,ligin üst sıralarını direk olarak ilgilendiren bir maç. Bu maçı kazanmak şampiyonluk yolundaki en sağlam galibiyetlerden biri olacaktır şüphesiz. Bu sene kolay maç yok fakat bu hafta ile başlayan maçlar daha çok bizim kalibremizde olan takımlarla oynanacak maçlar. Takımın ne kadar istekli olduğunu ve birbirine olan inancının ne kadar sağlam olduğunu da artık fark etmişsinizdir. Bu takımın bir hedefi var ve biz bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu. 19.12.2020 Cumartesi günü saat 15: 00'da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TBF TV'nin Youtube kanalından naklen yayınlanacak. - BALIKESİR