Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Mamak Belediyesi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Mamak Belediyesi

27.11.2020 10:56
Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Mamak Belediyesi, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde 7.hafta müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Mamak Belediyesi Basketbol takımı ile karşılaşıyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 7.hafta müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Mamak Belediyesi Basketbol takımı ile karşılaşıyor. Haftaiçi oynadığı çekişmeli Finalspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Büyükşehir Belediye Mamak deplasmanına moralli gidiyor.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 Galibiyet ve 2 Mağlubiyetlik karneye sahip Büyükşehir Belediyenin, Mamak Belediyesi ise 6 maçta 2 Galibiyet 4 Mağlubiyet aldı. Yoğun idman ve maç temposuna rağmen oyuncularının sergilediği mücadele ile göz dolduran Büyükşehir Belediyesi bu karşılaşmada Tuğberk Gedikli'den yararlanamayacak. Geçen hafta son çeyrekte art arda yaptığı 1 top çalma 2 üçlük basket ile maçın seyrini değiştiren Batuhan Dikmen maç hakkında "Şu an yoğun bir dönemden geçiyoruz. Final maçının ilk yarısında da görüleceği üzere takım biraz yorgundu. ve kendimizi tam sahaya yansıtamadık. Ama devre arasında ve sahada herkesin birbirini motive etmesi ve hocamızın bize verdiği güven ile bu zorlu dönemecinde alnımızın akı ile dönmeyi başardık. Önümüzde yine çok önemli bir viraj var. Önemli bir deplasman maçı. Moralliyiz ve kenetlenmiş durumdayız. Bu maçı da alıp firesiz ilerlemek istiyoruz" dedi. 29.11.2020 Pazar günü saat: 15: 00'da Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TBF Tv'nin Youtube sayfasından naklen yayınlanacak. - BALIKESİR

Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Mamak Belediyesi
Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Mamak Belediyesi

Türkiye Basketbol Ligi, Mamak Belediyesi, basketbol, Mamak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Mamak Belediyesi - Son Dakika Spor


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