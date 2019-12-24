Büyükşehir Belediyesi 2019'da kırsal mahalle yollarına 94 milyon TL harcadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi 2019'da kırsal mahalle yollarına 94 milyon TL harcadı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi 2019'da kırsal mahalle yollarına 94 milyon TL harcadı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019'da 19 ilçede kırsal mahallelerde toplam 240 kilometre sathi kaplama asfalt, 50 kilometre sıcak asfalt, 450 kilometrelik de stabilize yol çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi 2019'da kırsal mahalle yollarına 94 milyon TL harcadı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019'da 19 ilçede kırsal mahallelerde toplam 240 kilometre sathi kaplama asfalt, 50 kilometre sıcak asfalt, 450 kilometrelik de stabilize yol çalışması yaptı. Kırsal yolları modern ve konforlu ulaşımla tanıştıran Büyükşehir Belediyesi, toplam 94 milyon 250 bin TL harcadı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Böcek'in talimatıyla Gazipaşa'dan Kaş'a kadar geniş bir coğrafyada yol çalışması yaparak, vatandaşları sağlam, güvenli ve modern yollarla tanıştırdı. Daha önce hiç asfaltla tanışmamış birçok mahalleyi asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları vatandaşın yüzünü güldürdü.


Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında kırsal yol çalışmalarına 94 milyon 250 bin TL yatırım yaptı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri geniş bir coğrafyada yürüttüğü çalışmalarda yeni yollar açtı, mevcut yollarda iyileştirme yaptı, asfaltı olmayan yolları asfaltla tanıştırdı. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde kırsal bölgelerde toplam 240 kilometre sathi kaplama asfalt, 50 kilometre sıcak asfalt, 450 kilometrelik stabilize yol çalışması gerçekleştirdi.


Torosların zirvesinden yaylalara, grup ve mahalle yollarına kadar yaz kış demeden çalışma yapan ekipler, 20 kilometre yeni yol açarken, 2 bin kilometre yol bakım çalışması ve 2 bin kilometre de karla mücadele çalışması yürüttü. Ekipler asfalt yama tamiratı için de 4 bin 700 ton asfalt kullandı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçuş kurallarına uymayanlara kesilen cezalar da artıyor
Üstü açılır lüks Ferrari, icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor 60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı

Son Dakika Haberleri
18:16 Samsun'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika
18:15 İngilizler duyurdu: Ndiaye, Trabzonspor'da - Son Dakika
18:14 Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava görüldü - Son Dakika
18:14 KHK'lılara uygulanan ek tedbirler - Son Dakika
18:14 İDSO, yeni yıl konseri verecek - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:18:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi 2019'da kırsal mahalle yollarına 94 milyon TL harcadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]