Büyükşehir Belediyesi 2019'u değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bürokratları ile 2019'u değerlendirdi, 2020'deki yatırımları planladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Büyükkılıç başkanlığındaki toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları, genel müdürler ve daire başkanları katıldı.

Tarihi Kayseri Lisesi binasındaki toplantıda tüm birimlerin 2019 yılında yaptığı çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerin genel müdürleri ile daire başkanları, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Büyükkılıç, 2020'nin yatırım yılı olacağını belirterek, "İnsanlarımızın konforunu sağlamak ve şehri geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Gerek deneyimimiz, gerek kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanma anlayışı gerekse 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile hizmetlerimizi sürdürme yaklaşımı ile çalışıyoruz. 2020 yılı yatırımlar yılı, kültür-turizm yılı ve Ankara'nın imkanlarını Kayseri'ye aktarma yılı olacak. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Kayseri, bu desteği hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, 2020 yılında kültür ve turizm alanında çok önemli gelişmelerin yaşanacağını belirterek, sadece kent merkezinde değil, tüm ilçelerdeki tarihi ve doğal değerleri ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini vurguladı.