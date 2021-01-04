Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında da adından söz ettirdi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında da adından söz ettirdi

04.01.2021 15:11
Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında da adından söz ettirdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen açılışını yaptığı ve temellerini attığı proje ve hizmetler ile sadece Kayseri'de değil, Türkiye'de de dikkatleri üzerine çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen açılışını yaptığı ve temellerini attığı proje ve hizmetler ile sadece Kayseri'de değil, Türkiye'de de dikkatleri üzerine çekti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gönül belediyeciliğini merkezine koyan belediye, Türkiye'de örnek projeleri Kayserililerin hizmetine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşımdan eğitime, kültür sanattan yeşil alana, tarımdan spora kadar 1 yılda yapılan hizmetleri değerlendirdi.

Restore edilen Meryem Ana Şehir Kütüphanesinin açıldığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Tekir Kapı'da 350 metrekare alana yapılan buz pisti Türkiye'deki kayak merkezleri arasında da ilk oldu. Erciyes Kayak Merkezi, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin kararlı çalışmaları sonucunda dünya çapında güvenli kayak merkezi oldu. Açılışını yaptığımız Devlet Tiyatroları'nı tiyatroseverlerle buluşturduk. Etnospor ve Okçuluk Merkezi inşaat çalışmalarına başladık. Bu kapsamda Türkiye'nin en modern tesislerini tasarladık. Koramaz Vadisi'ni dünya mirasına almaya gayret ettik, mesafe de aldık ve Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasını başardık. Erciyes'te yapımı tamamlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 6 sahamızdan 2'sini hizmete açtık, diğer sahalarımızın çalışmalarını sürdürüyoruz. Erciyes'e, yeşil dokunun hakim olması amacıyla biyotekstil tohum halısı serdik. Yerli yazılımımızı da geliştirerek yüzde 100 yerli yazılım ile "Bulut Kayseri' sistemini kullanmaya başladık. Çiftçinin yine yanında olduk ve Yem Bitkileri Üretimi Artırma Projesi kapsamında il genelindeki üreticilere toplam 414 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yaptık."

Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının anahtarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine verildiğini anımsattı.

25 milyon TL'ye malolan Şehir Hastanesi'ne 4 koldan ulaşım sağlayan Bekir Yıldız Bulvarı Katlı Kavşak-Kuzey Çevreyolu bağlantısı, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı 4'ncü kolu, Osman Kavuncu Bulvarı-Bekir Yıldız bağlantı yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge bağlantı yolunu hizmete açtıklarını hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hasta yakını misafirhanesinin temelini atarak hasta yakınlarına sıcak ve konforlu hizmet sağlamayı amaçladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa çalışmalarına başladık. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı kesişimine 30 milyon liralık katlı kavşak çalışmalarımız başladı."

Pandemi döneminde yapılan çalışmalara da örnekler veren Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Filyasyon ekiplerine 63 araç ve 84 personel tahsis edildi. HES kodu ile toplu taşıma biletlerimiz entegre edildi ve güvenli ulaşım sağlandı. Herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmadığı tespit edilen ve yalnız yaşayan 65 yaş üstündeki yaşlılarımıza günlük ekmek ve yemek desteği sağlandı. Vatandaşlarımıza 2,5 milyon maske dağıtıldı. Mostar'a 50 bin maske ve hijyen malzemesi ulaştırdık. KASKİ aracılığı ile 80 bin litre dezenfektan ile şehri dezenfekte ettik. Bu kapsamda 35 bin litre el dezenfektanı üretti. KASKİ, 40 bin litre de klor bazlı ortam dezenfektanı üretirken, 5 bin litre de kolonya üretimi yaptı. Otobüs filosuna 24 yeni otobüsü daha eklendi. Türkiye'de bir ilke imza atıldı ve ayakta yolcu alınmaması uygulaması başlatıldı. Bu uygulama sayesinde pandemi ile mücadeleye büyük katkı sağlandı. Eğitimde KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim merkezi) birimi hayata geçirildi. Pandemi döneminde uzaktan öğretim almak zorunda kalan öğrencilerimize Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde on binlerce tablet dağıtımı kararlaştırılarak dağıtımı yapıldı."

Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında da adından söz ettirdi - Son Dakika


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