Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan 101. Yıl Şiir Yarışması Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan 101. Yıl Şiir Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

28.04.2021 15:48
Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan 101. Yıl Şiir Yarışması Ödül Töreni Yapıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk ve ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen 101. Yıl Şiir yarışması ödül töreni düzenlendi.

Yarışmaya İlkokul düzeyinde 121 öğrenci, Ortaokul düzeyinde ise 143 öğrenci katıldı.

Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile Şiir Yarışmasına müracaat eden öğrenci ve aileleri katıldı.

BAYRAMLARIMIZI VE RAMAZAN AYINI BURUK YAŞIYORUZ

Düzenlenen program öncesinde ilk ve ortaokul düzeyinde birinci olan öğrenciler şiirlerini okudular.Daha sonra selamlama konuşması gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayarak "Bu noktada ailelerimize ve öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir" dedi.

Başkan Gürkan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yılda buruk bir şekilde kutladık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde kutlayacağımız bayramları sevinç ve coşku içerisinde milletçe kutlamayı temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde milletimizin ve insanlığın kurtulmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ramazan ayını da buruk yaşıyoruz. Yarından itibaren tam kapanma süreci başlayacak. İnşallah bu süreci Malatya olarak Ülke olarak iyi değerlendiririz. Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına dikkat ederek pik yapmış bu hastalığı aşağılara çekme gayret ve çabası içerisinde oluruz.

Bugün Milli Egemenlik Haftası olması hasebiyle de şunu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz gün Amerikan Başkanı Biden 'Soykırım' ifadesini kullandı. Ülkemiz için Milletimiz için hiçbir anlam ve değer ifade etmemektedir. Çok fazla önemsenecek bir durum değil. Eğer dünyada bir Millet takdir edilecekse o Millet tek Türk Milletidir. Avrupa kavimlerine baktığınız zaman orada lordlar, asiller, ruhbanlar ve köleler var. Avrupa'da arenalarda insanlar aslanlara parçalatılırdı bu toplum böyle bir toplum. Amerikalılarda milyonlarca Kızılderili insanı katlederek oraya yerleşmiş insanlardır. Ortadoğu kavimlerine bakıyorsun orada da soylular, asiller, köleler ve cariyeler var.Ama bizim milletimizin tarihinde gerek İslam öncesi gerek İslam sonrası hiçbir şekilde ayrımcılık yok. Kadın-Erkek ayrımı da yoktur. Orada kadınlar diri diri toprağa gömülürken Türk Hakanının yanında Hatun'u otururdu. Dolayısıyla biz milletimizin tarihini doğru öğrenirsek bu insanların konuşmaları hiçbir etki etmez. Bunlara acıyarak bakmak durumundayız. 1948 yılında bir yasal düzenleme getirdiler kendilerine göre dediler ki 1948 yılından önce olan soykırımlar dahil edilmeyecek. Onu neden yapıyorlar Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atarak yüzbinlerce insanı öldürdüler ve sakat bıraktılar. Biz milletimizin tarihiyle onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Ermeni vatandaşlarımızın da bu konuda yanlış söylemlere itibar etmemelerini özellikle rica ediyorum. Biz Ermenileri Milletimizin sadık tebaları olarak değerlendirdik. Yüzyıllar boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşadık. Buradaki amaç aramıza fitne, fesat sokmaktır. Bu yapılan yanlış açıklamayı telin ettiğimizi ve kınadığımızı burada ifade etmek istiyorum" dedi.

BİZ BURADA DİK DURACAĞIZ, SAĞLAM DURACAĞIZ

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, "Sizler iyi yetişeceksiniz ki geleceğimiz aydınlık ve güvenli olsun. Bu coğrafya pahalı bir coğrafya bu coğrafyada her zaman buna benzer oyunlar oynanacaktır. Ama biz burada dik duracağız, sağlam duracağız geleceğe, istikbale emin adımlarla yürüyeceğiz. Çocuklarımızı Annelerimiz-Babalarımız ve Öğretmenlerimiz çok iyi yetiştirecekler ki geleceğimiz teminat altında olsun. Sizler yarın bu memleketin idarecileri olacaksınız, yöneticileri olacaksınız. Bizlerde iyi bir nesil bıraktık diye rahat edelim" ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

İlkokul düzeyinde 1. olan Elvin Mina Edeoğlu'na Bisiklet, 2. olan Yaren Damla Yurtcu'ya scooter, 3. olan Elif Şam ise kol saati hediye edildi.

Ortaokul düzeyinde 1. olan Dilanur Öztürk'e Bisiklet, 2. Olan Ömer Kayaduman'a Tablet, 3. olan Melisanur Şimşek'e kol saati hediye edildi.

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Malatya, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan 101. Yıl Şiir Yarışması Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika


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