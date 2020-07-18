Büyükşehir Belediyesi 5 ton bamya satın aldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi 5 ton bamya satın aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 ton bamya satın aldı, üreticinin sorunu devam ederse bamya almaya ve Aydınlı ailelere dağıtmaya devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 ton bamya satın aldı, üreticinin sorunu devam ederse bamya almaya ve Aydınlı ailelere dağıtmaya devam edecek.

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Koçarlı'da bamya üretimi yapan ve 20 gün içerinde yüzde 35 düşen fiyatlardan dolayı mağdur olan bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 ton ürün satın alarak yetişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla bamya üreticisinin elinde kalan ürünleri satın alınıp Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Başkan Çerçioğlu çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek "Aydınlı hiçbir üreticimizi mağdur etmeyiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticimizin tarlada kalan ürününe her zaman alıcıdır" diye konuştu.

Daha önceki yıllarda portakal, patates, erik, nar ve çilek üreticilerinin tarlada kalan ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Büyükşehir Belediyesi bu kez de bamya üreticisine destek oldu. Girdi fiyatlarının düşmemesine rağmen ürün fiyatları sürekli olarak düşen bamya üreticisinin imdadına yetişilirken üreticiler kendilerine Başkan Çerçioğlu'ndan başka hiçbir kurumun destek vermediğinin altını çizdi.

"Üreticiler Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti"

Üreticiler "Bazı kurumlar koperatifleşebilmemiz için 3-4 yıl içerisinde destek vereceklerini söylüyor. Oysa Özlem Başkan hemen kooperatif için destek olmaya başladı. Bunun yanında ürünlerimizi de şimdi alıyor. Bizim sorunlarımızın bugün çözümü kavuşması gerekiyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na sorunumuza hemen el attığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bamyanın günlük olarak toplanması gerektiğinin ve toplanmadığı takdirde ürünün çöpe gittiğinin altını çizen üreticiler, onlarca mahallede binlerce vatandaşın bamyadan ekmek kazandığını söyledi. Üreticiler, düşen fiyatlar sebebiyle çalışanların ücretlerini ödemede zorlandıklarını belirtti.

Başkan Çerçioğlu, "Üreticilerimizin daima yanındayız"

Başkan Çerçioğlu ise her zaman Aydınlı üreticilerin yanında olacaklarını vurgularken Büyükşehir Belediyesi'nin tarlada kalan ürünlerin her zaman alıcısı olacağının altını çizdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu politikasını bu yıl bamya üreticisi için de uygulayacağını ifade eden Başkan Çerçioğlu "Öncelikle hızlıca çözüm üreterek bamya üreticimizin elindeki ürünü satın alıyoruz ve bunu Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıacağız. Üreticilerimizle konuştuk, hemen bir üretim kooperatifi kurulması için de çalışmalara başladık. Üreticilerimizin kooperatifleşmelerini sonuna kadar destekliyoruz, böylelikle alıcılar karşısında daha güçlü olacaklardır. Üreticimiz yeter ki üretsin, biz destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Aydınlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi 5 ton bamya satın aldı - Son Dakika
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