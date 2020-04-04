Büyükşehir Belediyesi 50 bin adet maske dağıttı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin işlek noktalarında 50 bin adet maske dağıttı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi görevlileri başta Çark Caddesi, Dar Sokak ve Uzun Çarşı olmak üzere şehrin merkezi noktalarında 50 bin adet maske dağıttı.



Ayrıca görevliler, ilçelerde pazar yerlerine ve çarşı merkezlerine de dağıtım maske dağıtımı yapacağı öğrenildi. - SAKARYA