Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşları Yöreden Kafede ağırladı - Son Dakika

24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları kahvaltı etkinliğinde buluşturdu. Yöreden Kafede düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesinin misafirleri hem sosyalleşti hem temiz havanın tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yaşlı vatandaşlara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte buluşan 65 yaş üstü vatandaşlar, üzerinde 'Yaşlılara Saygı Haftası Kutlu Olsun' yazılı pastayı kesip şarkı söyledi.

Pandemi tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığı etkinlikte, Covid-19 aşısını yaptırmış 65 yaş üstü 20 vatandaş ağırlandı. Etkinliğin gerçekleştirildiği kafede yaşlı vatandaşların tansiyonları ölçülürken, Büyükşehir Belediyesinde görevli Dr. Feride Gökosmanoğulları, tüm misafirlerle tek tek sohbet ederek sağlıklı yaşam konusunda önerilerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin kendilerine sunduğu hizmetlerden oldukça memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesini bir manevi evlat olarak gördüklerini söyledi. Düzenlenen etkinlikte oldukça keyifli vakit geçiren vatandaşlar, belediyeye şarkı söyleyerek teşekkür etti.

"Bu çok harika bir sahiplenme, insan gurur duyuyor"

Etkinliğe katılan Emin Can, kendilerine sunulan hizmetlerden ve desteklerden dolayı memnuniyetini ifade ederek, "Daha önce de belediyemizin etkinliğine geldim. Böyle bir sahiplenilmeden dolayı çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Türkiye'nin bütün vilayetlerinin çoğunu bilirim ama bu çok harika bir sahiplenme, insan gurur duyuyor. Teşekkür ederim" dedi.

"Onlar bizim kanatsız meleklerimiz"

Başkan Vahap Seçer'in kendilerini düşündüğünü ve bu tarz etkinliklerin sürekli düzenlendiğini söyleyen Aynur Yüksel de "Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten bizleri düşünüyor. Daha önce de gittiğimiz etkinlikler oldu, güzel etkinlikler yapılıyor. Bizleri düşündüğü için teşekkür ediyoruz. Daha önce Tarsus'a kampa gittik. Hizmetlerden memnunum" diye konuştu.

Büyükşehir ekipleri tarafından arandıklarını söyleyen Yüksel, "Ben 'kanatsız meleklerimiz' diyorum onlara. Halimizi hatırımızı soruyorlar, bir ihtiyacımız var mı, onu soruyorlar. Bazen özel hediyelerimiz geliyor. Memnunuz" ifadelerini kullandı.

"Onlar bizim bilgi ve tecrübe kaynaklarımız"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila ise düzenlenen etkinlik hakkında şunları söyledi:

"Bugün yaş almış, tecrübeli vatandaşlarımızla birlikteyiz. Bizim Evde Sağlık ve Bakım Birimimize bağlı olarak çalışan Yaşlı Destek Birimimiz var. Bu birimimizde biz her gün onlarla görüşüyoruz. Her sabah onları arayıp 'Günaydın' diyoruz. 'Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye soruyoruz. Onlar bizim bilgi ve tecrübe kaynaklarımız. Başkanımız Vahap Seçer'in onlara özel sevgisi ve ilgisi her zaman var. Bugün onlarla yüz yüze gelmek istedik. Onlar da çok mutlular. Her gün telefonda birlikte oluyoruz ama bizi görmek istiyorlar. Bugün de onları birlikte görmüş olduk."

Etkinliğin sonunda yaşlı vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan hijyen paketleri dağıtıldı. - MERSİN