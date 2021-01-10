Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor

10.01.2021 12:00
Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor, System.String[]

06.00 saatleri arasında sıcak çorba dağıtılıyor.

06.00 saatleri arasında sıcak çorba dağıtılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin her gün binlerce insana ulaştırdığı ve memnuniyetle karşılanan ücretsiz '1 Ekmek 1 Çorba' projesi, tarım işçilerini de ısıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan ve havanın soğumasıyla birlikte bu yıl da başlayan çorba dağıtımından hem merkez ilçeler hem de bağlı ilçelerde bulunan vatandaşlar faydalanıyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara çalışmaya giden tarım işçilerini de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, servislerin yoğun geçiş yaptığı noktalarda da çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

Çorba dağıtılan durakların sayısı 7'ye ulaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde gerçekleştirilen ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen '1 Ekmek 1 Çorba' projesinden her gün Mersin genelinde toplumun farklı kesimlerinden binlerce vatandaş yararlanıyor. Öğrencilerin, esnafın, sanayi çalışanlarının, memurun ve daha birçok kesimin unutulmadığı proje kapsamında, günün daha aydınlanmadığı saatlerde tarlalara çalışmaya giden tarım işçileri de belediyenin usta aşçıları tarafından hazırlanan leziz sıcak çorba ve ekmeklerinden faydalanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, tarım işçileri için daha önce bir noktada verdiği çorba hizmetinin ağını daha da genişleterek 7'ye ulaştırdı. Tarım işçilerine için '1 Ekmek 1 Çorb'" hizmeti, Tarsus'ta 4 ayrı noktada sunuluyor. Bölgede tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu Fahrettinpaşa Mahallesi Vefa Köprüsü önünde pazartesi günü, Mithatpaşa-Gazipaşa Mahallelerinin kesişme noktası olan Mithatpaşa köprüsü üzerinde salı günü, Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde çarşamba günü ve Yeşil Mahalle ile Bahçe Mahallesi sınırı olan Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde perşembe günü sıcak çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Tarım işçileri için merkez Toroslar ilçesinde Kurdali Kavşağında pazartesi günü, Akdeniz ilçesinde ise Siteler Mahallesi 156. Cadde üzerinde salı günü ve Bekirde Yolu Cami önünde çarşamba günü sabah 05.00-06.30 saatleri arasında çorba dağıtılıyor.

Muhtarlar uygulamadan memnun

Tarsus Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen çorba dağıtımına katılan Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, "Vahap Seçer'in sabahın erken saatlerinde tarım işçilerine kahvaltı olarak sıcak çorba ve ekmeği ücretsiz şekilde dağıtması oldukça olumlu bir çalışma. Bunun yanı sıra evinde et yiyemeyen, yeri geldiği zaman tenceresini dahi kaynatamayan vatandaşlara 3 TL'ye 3 çeşit yemek ulaştırılması da vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bazı vatandaşlarımız bu çorbayı dahi bulamıyor. Bu noktada sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olan bu projeleri hayata geçiren ve binlerce vatandaşa ulaştıran Vahap başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Bu çalışmalar, sosyal belediyecilik anlamında güzel dokunuşlar"

Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara da soğuk kış günlerinde sabah dağıtılan sıcak çorbanın kalpleri ısıttığını ifade ederek, "Hem çorba hem de 3 TL'ye 3 çeşit yemek, mahallemizde ve bölge mahallelerinde vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Evlerinde yalnız yaşayan amcalarımız, teyzelerimiz var. Gerçekten ihtiyaç sahibi aileler var. Onları dağıtım noktalarına yönlendirerek faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu çalışmalar, sosyal belediyecilik anlamında güzel dokunuşlar. Vatandaşların hayır dualarını duyuyoruz" dedi. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor
Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor
Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor
Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor
Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor

Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Geçen yıl mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın ortalığı birbirine kattı! Polislere çaydanlıkla direndi ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım         
11:02
Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi         
10:37
Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor         
10:24
Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı         
10:07
Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor         
08:32
Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu!         
00:54
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 12:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei