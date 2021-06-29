Üye Girişi
Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı

29.06.2021 10:23
Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı yeni otobüslerin de ulaşıma katılmasıyla 7 yeni hat açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı yeni otobüslerin de ulaşıma katılmasıyla 7 yeni hat açtı. Yeni hatlarla otobüs erişimi olmayan noktalara otobüs hizmeti verilirken, bazı hatlarda aktarmasız ulaşım hizmeti sunulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşımda hayata geçirilen yenilikçi hizmetlerle hem kent trafiğini hem de yolcular rahatlatılıyor. Kısa süre önce toplu taşıma filosuna kazandırdığı otobüslerle ulaşımın yükünü azaltan Büyükşehir Belediyesi, yolcu talebinin yoğun olduğu güzergahlara açtığı 7 yeni hat ile daha önce otobüs erişimi olmayan noktalara erişim sağlayacak. Yeni açılan 7 hat ve revize edilen 3 hat sayesinde yolcu yoğunluğu azalacak, yolcu ulaşmak istediği noktaya aktarma yapmadan gidebilecek.

Açılan yeni hatlar hem ulaşımı hem yolcuyu rahatlatacak

Yolcu talebinin yoğun olduğu güzergahlara açılan 7 yeni hat sayesinde Mersin Üniversitesi, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, MEŞOT, Soli, Mezitli, Tece, Kuyuluk güzergahlarında verim artacak, daha önce bazı güzergahlarda aktarma yapan yolcular için aktarmasız direkt ulaşım hizmeti sağlanacak.

22 M - Makine İkmal - Çarşı- Üniversite hattı: Eski Otogar- Toros Devlet Hastanesi-Tren İstasyonu-Taş Bina-Tulumba Battı Çıktı-Forum AVM-Göçmen- Yenişehir Kampüsü-Üniversite Caddesi-Mersin Üniversitesi güzergahı ile yolcu talepleri karşılanacak ve diğer hatların verimliliği korunacak.

23 M - Üniversite - Çavuşlu - Şehir Hastanesi hattı: Şehir Hastanesi ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı güzergahındaki yolcu yoğunluğunun fazla olması dolayısıyla açıldı. Açılan yeni hat Şehir Hastanesi-MEŞOT-Çavuşlu-Osmaniye- Toroslar Belediyesi-Karayolları-Mersin Şoförler Odası-Çetinkaya-Tulumba Battı Çıktı-Forum AVM-Göçmen-Yenişehir Kampüsü-Üniversite Caddesi-Mersin Üniversitesi güzergahında yolcu taşıyacak.

24 M - Şehir Hastanesi - Çağdaşkent-Soli hattı: Şehir Hastanesi'nden başlayarak Halkkent-Yalınayak-Akbelen Mezarlığı-Tapu Dairesi-Forum Yaşam Hastanesi-Sayapark-Yenişehir Kampüsü-Mezitli Zabıta-Soli-Zeytinli Bahçe'de son bulacak. Bu hat sayesinde 28 M hattındaki yoğunluk azalacak.

25 M - MEŞOT - Çavuşlu - Tece hattı: MEŞOT-Çavuşlu-Osmaniye-Toroslar Belediyesi-Mersin Şoförler Odası-Çetinkaya-Forum AVM-Göçmen-Yenişehir Kampüsü-Mezitli Zabıta-Soli- Davultepe- Tece- Tece Kampüsü arasında hizmet verecek. Bu hat sayesinde 26 ve 77 No'lu hatta yoğunluk azalacak.

37 M - MEŞOT - Üniversite - Kuyuluk hattı: MEŞOT'tan başlayarak Şehir Hastanesi - Akbelen Mezarlığı - Tıp Fakültesi - Çiftlik - Üniversite Caddesi - Mezitli Zabıta güzergahından sonra Kuyuluk'ta son bulacak. Bu hat ile daha önce Kuyuluk bölgesinden Üniversite, Şehir Hastanesi ve MEŞOT'a daha önce verilmeyen otobüs hizmeti sunulacak. Bu hat sayesinde yolcular aktarma yapmadan direkt ulaşım sağlayabilecek.

38 M – Makine İkmal - 2. Çevre Yolu - Kuyuluk hattı: Eski Otogar'dan başlayarak Toros Devlet Hastanesi-Tren İstasyonu-Taş Bina-Tulumba Battı Çıktı-Forum Yaşam Hastanesi-Mersin Valiliği-Sayapark-Mezitli Sanayi-Mezitli Deresi-Kuyuluk'ta bitiyor. Bu hat sayesinde 2. Çevre Yolu üzerindeki mahallelerden Çarşı, Taş Bina ve Tren İstasyonu'na ulaşım hizmeti sağlanmış olacak.

50 M – Makine İkmal - Mezitli - Soli hattı: Eski Otogar-Toros Devlet Hastanesi-Tren İstasyonu-Taş Bina-Tulumba Battı Çıktı-Forum AVM - Göçmen - Yenişehir Kampüsü - Mezitli Zabıta - Soli - Zeytinli Cadde arasında yolcuların hizmetinde olacak. Bu hat sayesinde yolcu yoğunluğu oldukça yüksek olan Mezitli-Çarşı güzergahının yolcu yoğunluğu azaltılacak.

Revize edilen hatlar

19 M - Yeşilçimen - Özgürlük - Zeytinkent hattı: Söz konusu hat revize edilerek batıda Üniversite'ye kadar uzatıldı. Zeytinkent bölgesinde yaşayan halkın aktarma yapması önlenerek Üniversite Hastanesi'ne direkt ulaşım sağlandı. Hattın yenilenen güzergahı; Yeşilçimen - Özgürlük - Eski Otogar - Toros Devlet Hast. - Tren İstasyonu - Taş Bina - Tulumba Battı Çıktı - Forum AVM - Forum Yaşam Hastanesi - 20. Cadde - Yaşlı Bakım Merkezi - Macit Özcan Spor Kompleksi - Zeytinkent - Kız Yurdu - Tıp Fakültesi olarak belirlendi.

69 M - Yeşilçimen - Özgürlük - Amatem hattı: Bu hat da yenilendi. Bu hat ile Yeşilçimen halkının Üniversite Hastanesi'ne ulaşımı sağlandı. Hattın yenilenen güzergahı; Yeşilçimen - Özgürlük - Yeni Hal - Akbelen Mezarlığı - Tapu Dairesi - Forum Yaşam Hastanesi - Mersin Valiliği - Sayapark - Üniversite Caddesi - Tıp Fakültesi - Amatem şeklinde oldu.

76 M - Soli - Şehir Hastanesi güzergahındaki hat: Şehir Hastanesi -MEŞOT - Akbelen Mezarlığı - Cem Evi - 2,5 Çevre Yolu - Kız Yurdu - Tıp Fakültesi - Üniversite Caddesi - Viranşehir - İçel Anadolu Lisesi - Soli - Fatih Caddesi şeklinde revize edildi. Yapılan revize ile hattın 3. Çevre Yolu yerine İstemihan Talay Bulvarı'ndan geçmesi sağlandı. Böylece Menteş Mahallesi'nde yaşayan nüfusun Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlanmış oldu. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı
Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı
Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı
Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı

Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi 10:55 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır 10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor 10:43 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti 10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor 10:15 Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü 10:03 Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor 09:56 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor 00:12 Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor

Son Dakika Haberleri
10:54 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:47 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı
09:55 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı         
10:54
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih         
10:35
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti         
10:20
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü         
00:48
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu         
17:54
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 11:11:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi 7 yeni otobüs hattı açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement