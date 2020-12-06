Büyükşehir Belediyesi 744 noktaya ikili sıfır atık setleri yerleştirmeye başladı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında 744 noktaya "ikili sıfır atık setleri" yerleştirmeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, setler, belediyeye ait yerleşke, park ve yürüyüş yollarına yerleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediye olarak sıfır atık çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Zorluoğlu, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık Projesi'nin hayata geçirildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın bu projeyi sahiplenmesi ise projeye bambaşka bir boyut kazandırdı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir Trabzon için sıfır atık çalışmalarına önem veriyoruz ve tüm binalarımızda Sıfır Atık Projesi'ni uyguluyoruz. Yine geçtiğimiz aylarda Yalıncak yerleşkemizde atıkları kaynağında ayrıştırmaya başladık. Bu uygulamamızla, kompost makinemizden ayda 500 kilogram organik gübre üreterek, park ve bahçelerimizde kullanıyoruz. Belediyemize ait yerleşkelere, parklara ve yürüyüş yollarına ikili sıfır atık seti yerleştirme çalışmalarına başlandı. Ayrıca Araklı Taşönü'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisi de tam anlamıyla hizmete girdiğinde çok modern bir tesise kavuşmuş olacağız. Hedef, 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasıdır."