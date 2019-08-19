Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi 774 noktada çalışma gerçekleştirdi
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Büyükşehir Belediyesi 774 noktada çalışma gerçekleştirdi

38 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan kampanyaya Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki çalışmalarıyla destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi 774 noktada çalışma gerçekleştirdi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından, sürücülerde trafikte yaya bilincinin oluşturulması için şehir merkezinde araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda ve okul önlerinde yapmış olduğu çalışmalara ilçelerde de devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında Akçadağ, Arguvan, Battalgazi, Kale, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde yaya geçiş alanlarında zemin işaretleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Akçadağ ilçesinde 42 noktada önce yaya figürü ile 23 noktada ise yaya geçidi, Arguvan ilçesinde 9 noktada önce yaya figürü ve 5 noktada yaya geçidi, Battalgazi ilçesinde 225 noktada önce yaya figürü ile 117 noktada yaya geçidi, Kale ilçesinde 6 noktada önce yaya figürü, 1 noktada yaya geçidi, Yazıhan ilçesinde 20 noktada önce yaya figürü ve 10 noktada yaya geçidi, Yeşilyurt ilçesinde ise 200 noktada önce yaya figürü ile 116 yaya geçidinde çalışmalar yapılarak daha belirgin ve görünür hale getirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 502 noktada öncelik yaya figürü ile 272 yaya geçiş alanında düzenlemeler gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafikte sürücülerde yaya bilincinin oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar yıl içerisinde devam edecek.

İçişleri Bakanlığı, Akçadağ, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:19 Kaynak: Bültenler
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