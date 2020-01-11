Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 88-62 Samsun Canik Belediyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 88-62 Samsun Canik Belediyespor - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 88-62 Samsun Canik Belediyespor

6 saat önce

Salon: Adana AtatürkHakemler: Sertan Kırklar, Cemil Uygül, Sedef YarıcıBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Adams 28, Prince 8, Dikaioulaku 17, Burcu Çiğil, İrem Naz Topuz 14, Gizem Sezer 4, Nuran Tutsak 9, Sevgi Tonguç 6, Sinem TaştanSamsun Canik...

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 88-62 Samsun Canik Belediyespor, System.String[]

Salon: Adana Atatürk


Hakemler: Sertan Kırklar, Cemil Uygül, Sedef Yarıcı


Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Adams 28, Prince 8, Dikaioulaku 17, Burcu Çiğil, İrem Naz Topuz 14, Gizem Sezer 4, Nuran Tutsak 9, Sevgi Tonguç 6, Sinem Taştan


Samsun Canik Belediyespor: Nikolic, Madden 4, Neslihan Külekçi 6, Neslihan Demir 2, Trajchevska 6, Dilan Çelik 6, Fatma Dilara Azaklı, Bilgesu Erduran, Saadet Aysu Keskin 14, Harris 18, Kayra Güler Sağlam 6


1. Periyot: 22-10


Devre: 48-34


3. Periyot: 79-46

Canik Belediyespor, basketbol, Samsun, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:38 
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