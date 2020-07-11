Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'la yola devam edecek
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Mehmet Özkan ile 1 yıl daha beraberiz. Yeniden hoş geldin koç." ifadeleri kullanıldı.
Akdeniz ekibi, gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:27 Kaynak: AA
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