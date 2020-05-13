Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da FIBA Avrupa Kupası'na katılım hesapları - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da FIBA Avrupa Kupası'na katılım hesapları

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'un başantrenörü Mehmet Özkan, tüm liglerin şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırılmasına ilişkin, "Mevcut durumda, ligi 9'uncu sırada maç eksiğimizle bitirdiğimiz için FIBA...

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da FIBA Avrupa Kupası'na katılım hesapları, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'un başantrenörü Mehmet Özkan, tüm liglerin şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırılmasına ilişkin, "Mevcut durumda, ligi 9'uncu sırada maç eksiğimizle bitirdiğimiz için FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılabiliyoruz. Ama federasyonumuz önümüzdeki hafta içerisinde tam olarak sıralamayı netleştireceğini açıkladı." dedi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige nasıl devam edilmesiyle ilgili Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kulüp yetkilileriyle görüşmeler yaptığını söyledi.

Kendilerinin de kulüp olarak "maçların oynanmaması" görüşünü sunduklarını belirten Özkan, "Beklediğimiz gibi, sağduyulu bir karar açıklandı. Liglerin oynanmayacağını öğrendiğimizde tüm sporcu ve antrenör arkadaşlarımız gibi biz de kararı olumlu karşıladık ve sevindik. İnsan sağlığı her şeyden daha değerli. Maçlara önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Özkan, tüm liglerin sonlandırılmasının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını anlatarak, "Yeni sezon için neler yapabileceğimizle ilgili çalışmalara başladık. Malum süreç nedeniyle yönetim kuruluyla bir araya gelemedik. Bir araya geldiğimizde önümüzdeki sezonun yol haritasını da birlikte belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Özkan, maç eksiğiyle 27 puanla 9. sırada tamamladıkları sezonu şöyle değerlendirdi:

"Bu sezonu insanların bizden beklediklerinin çok üstünde bitirdik. Açıkçası bize sezon başında küme düşmesi garanti olan takımlardan bir tanesi olarak bakılmasına rağmen en azından şu süreçte ligi play-off sıralaması içinde bitirmeyi başardık. Önümüzdeki sene de çıta yine aynı. Takımımızı play-off sıralaması içerisine koymayı düşünüyoruz."

Ligi ilk 8'de bitiren takımların katıldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na maç eksikleri nedeniyle kendilerinin gideceğini umduklarını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılmayı çok istiyorduk. Mevcut durumda, ligi 9'uncu sırada maç eksiğimizle bitirdiğimiz için Avrupa Kupası'na katılabiliyoruz. Ama federasyonumuz önümüzdeki hafta içerisinde tam olarak sıralamayı netleştireceğini açıkladı. O yüzden bekleme durumundayız. Eğer federasyon tarafından FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda oynamamız istenirse tabii ki önümüzdeki yıl Avrupa'da olacağız. Avrupa Kupası'nda da hedefimiz gidebildiğimiz kadar gidebilmek. Bu işler bütçe dahilinde planlanabilecek şeyler. Önümüzdeki sezon için henüz net bir bütçemiz belirli değil. Federasyonun bildiriminden sonra yönetim kurulumuzla bir çalışma yapacağız ve netleştireceğiz."

Bu yıl sezon arasının uzun olacağına değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Profesyonel sporcular geçmişte bu kadar uzun süre basketboldan ayrı kalmadılar. O nedenle özellikle sporcu arkadaşlarıma tavsiyem muhakkak evde de olsa çalışmalarını aksatmasınlar. Biz antrenörler için de özlemli uzun bir ara oluyor. Bütün spor camiasına ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım en kısa sürede salgını atlatır ve tekrar eski yaşantımıza döneriz."

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Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:12 Kaynak: AA

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