Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da hedef FIBA Avrupa Kupası'na katılmak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sezonu ilk 8 içinde tamamlayarak gelecek yıl FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele etmek istiyor.

Ligde son 7 maçta 5 galibiyet alarak 10. sıraya yükselen Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sezon sonunda ilk 8 içinde yer almayı hedefliyor.

Gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'na katılım şansını elde etmeyi amaçlayan Akdeniz ekibi, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi amaçlıyor.

Takımın Başantrenörü Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Bazı maçları iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını belirten Özkan, "10. haftada oynadığımız Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla yakaladığımız 7 maçta 5 galibiyet, bizi istediğimiz noktaya getirdi. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. İlk 8 hedefimiz var, şu anda 10. sıradayız. Lig sonunda ilk 8 içinde yer almak, mümkün olan en üst sırada ligi tamamlayıp seneye Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Özkan, Adana'nın daha önce BOTAŞ tarafından Avrupa kupalarında birçok kez temsil edildiğini anımsatarak, "Umarım onları tekrar ettirebiliriz. Bizim hedefimiz de Avrupa kupalarında başarılı olabilmek. Takımımıza güzel bir destek var." ifadelerini kullandı.

Sera Özelçi: "Potansiyeli olan bir takımız"

Takım kaptanı Sera Özelçi de sezona istedikleri gibi başlayamamaları nedeniyle bazı puan kayıpları yaşadıklarını dile getirdi.

Geçen hafta oynadıkları İzmit Belediyespor maçında güzel bir galibiyet aldıklarını aktaran Özelçi, şöyle konuştu:

"Tüm takım ve teknik heyet bir bütün olduk. Takımdaki arkadaşlık çok iyi. Bunlar bize artı olarak döndü ve performansımıza yansıdı. Takım olarak her gün daha iyi oynuyoruz. Bu da bizi iyi etkiliyor. Hedefimiz ilk 8'e girebilmek. Seneye Avrupa Kupası'na katılmak istiyoruz. Ligde gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Potansiyeli olan bir takımız."

Takımın yabancı oyuncuları da uluslararası arenada mücadele etmek istiyor

Letonyalı oyun kurucu Elina Babkina Dikaioulakou, son haftalarda yükselen performanslarının kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kazanmanın keyfini tattık. Böylece maçlarda galibiyet almaya başladık. Her maça tek tek odaklanmalıyız. Rakiplerimizden daha aç bir şekilde sahaya çıkmalıyız. Karşımızdaki rakibin kim olduğu önemli değil, sadece sahada savaşmamız gerekiyor. Daha önce Avrupa kupalarında oynamıştım. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile de FIBA Avrupa Kupası'nda yer almak istiyorum."

ABD'li pivot Danielle Adams da galip gelememenin kazanma isteklerini arttırdığına ifade ederek, "Yenilmek, kazanma isteğimizi daha çok arttırdı. Bu yüzden takım olarak daha çok savaştık. Şu anda iyi bir pozisyondayız. Sezon sonu play-off'lara iyi bir sıradan gireceğimize inanıyorum. Sezon başındaki gibi olacağımızı düşünmüyorum. Rakiplerin korkacağı bir takım olacağız." diye konuştu.