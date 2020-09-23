Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sporcular ve teknik ekibin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize uygulanan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." denildi.

Adana ekibi, 24-27 Eylül'de Mersin'de düzenlenecek Yenişehir Belediyesi Müfide İlhan Kadınlar Basketbol Turnuvasına katılacak.