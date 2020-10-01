Son dakika... Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da yeni transferler başarıya odaklandı - Son Dakika

Son dakika... Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da yeni transferler başarıya odaklandı

Son dakika haberleri... Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da, yeni transferler ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da, yeni transferler ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek olan Adana ekibi, geçen yıl kadrosunda bulundurduğu tüm oyuncularla yollarını ayırarak 4'ü yabancı 11 oyuncuyu renklerine bağladı.

Akdeniz ekibi, tamamen yenilenen takımıyla her iki kulvarda da başarılı sezon geçirmek istiyor.

ABD'li oyuncu Shaqwedia Wallace, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bir defa geçen sene FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçı için geldiğini söyledi.

Türkiye'de ilk tecrübesinin Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da olacağını belirten Wallace, "Türkiye'de ligin çok güçlü bir lig olduğunu biliyorum ama buraya her maçta mücadele etmek için geldim. Bütün mücadelemizi göstereceğiz. İnsanların kazanamayacağımızı düşündüğü maçları kazanmak içi gayret edeceğiz ama kazanmamız gereken maçların tamamını zaten kazanacağız." diye konuştu.

Wallace, antrenmanlarına devam ettiklerini dile getirerek, "Çok çalışkan bir takımız. Çok iyi çalışıyoruz, bu da benim için başarı anlamında atılan ilk adım. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Saha dışında da birlikte zaman geçiriyoruz. Başlangıç için çok iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

Ezgi Manlacı: "Sahaya her maçı kazanmak için çıkacağız"

Ezgi Manlacı da genç bir takım olduklarını ve çok iyi çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok sert maçlar oynayacağımızı düşünüyoruz. Gençler olarak gayet iyi mücadele vereceğiz. Bu şekilde iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Sakatsız, iyi bir sezon diliyorum. Daha önce FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele etmedim. İlk defa bu sene forma giyeceğim. Çok heyecanlıyız, bir an önce Avrupa ve lig maçlarının başlamasını bekliyoruz. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda olabileceğimiz en iyi yere varabilmek için mücadele vereceğiz. Lig hedefimiz ilk 8 içinde yer almak. Sahaya her maçı kazanmak için çıkacağız."

Son dakika... Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da yeni transferler başarıya odaklandı
Son dakika... Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da yeni transferler başarıya odaklandı
Son dakika... Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da yeni transferler başarıya odaklandı
Son dakika... Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da yeni transferler başarıya odaklandı

Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Avrupa, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da yeni transferler başarıya odaklandı - Son Dakika Spor

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