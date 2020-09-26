Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol "yenilenen" kadrosuyla lig ve Avrupa'ya hazır

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, tamamen yenilediği kadrosuyla ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarı hedefliyor.

Geçen sezon ligi 27 puanla 9. sırada tamamlayan Adana ekibi, bu sezon Süper Lig'in yanı sıra ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek.

Akdeniz ekibi, geçen sene ligin en skorer 3. takımı ünvanını almasına karşı, en fazla sayı yiyen 2. ekip olması nedeniyle savunma ağırlıklı genç bir takım kurdu.

Geçen sezon kadrosunda bulundurduğu tüm oyuncularla yollarını ayıran Adana ekibi, ABD'li pivot Briana Day, İsveçli uzun forvet Nathalie Fontaine, ABD'li şutör gard Shaqwedia Wallace, Litvanyalı forvet Gabija Meskonyte ve 7 Türk oyuncuyu kadrosuna kattı.