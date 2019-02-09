Büyükşehir Belediyesi Alokva'ya Yeni Otobüs Hattı Koyacak
1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediyesi, Alakova Mahallesi'yle Alaaddin Bulvarı arasında sefer yapacak 76 numaralı yeni otobüs hattını hizmete sokacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Alakova Mahallesi'yle Alaaddin Bulvarı arasında sefer yapacak 76 numaralı yeni otobüs hattını hizmete sokacak.
Alakova Hareket Merkezi'ne bağlı "Karatepe Gazze Caddesi" otobüs hattı, 11 Şubat Pazartesi günü hizmete girecek.
Hizmete girecek otobüs hattının güzergahı, Alakova Hareket Merkezi, Karatepe Sokak, Ekin Sokak, Akasma Sokak, Yüğalakova Sokak, Şakirler Sokak, Saklı Sokak, Antalya Çevre Yolu Caddesi, Gazze Caddesi, Çeçenistan Caddesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi, Stad Sokak, Alaaddin Bulvarı olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:28 Kaynak: AA
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