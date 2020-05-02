Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Düvenönü ve şehrin farklı bölgelerinde yapılan alt yapı çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde KASKİ tarafından yapılan alt yapı çalışmalarını takip etti.

Düvenönü-Osman Kavuncu Bulvarı istikametinde KASKİ'nin yaptığı çalışmaları inceleyen Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi birimlerinin sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, KASKİ'nin ana arterlerde daha önceki boruları hem sağlıklı ductil borularla değiştirdiğini hem de çaplarını büyüttüğünü aktardı.

Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polisleri de ziyaret etti. Emniyet mensupları ile bir süre sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kolaylıklar diledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kent Ekmek büfesini de ziyaret eden Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlaması süresince Kent Ekmek büfelerinin 10.30 ile 18.30 arasında açık olduğunu, ayrıca mobil araçların 12.00 ile 19.00 saatleri arasında tüm mahallelerde ekmek dağıtımı yaptığını belirtti.