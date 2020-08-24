Büyükşehir Belediyesi 'Anadolu'nun Fethi 1071' festivalinde yerini aldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bitlis- Ahlat'ta düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü anma etkinliklerine katılıyor. 1071 Malazgirt Zaferi'nin ruhuna ortak olan Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerde stant ve çadır kurarak Kayseri'nin yöresel değerlerini de tanıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23-26 Ağustos tarihleri arasında Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen ve 25-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programı etkinliklerinde çadır ve stant kurarak yerini aldı. Dört gün boyunca birbirinden çeşitli geleneksel etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak programda Kayseri Büyükşehir Belediyesi açtığı stantta Kayseri'nin yöresel lezzetleri ve yöresel değerlerini de tanıtıyor. Büyükşehir Belediyesi kurduğu stantta Soğanlı Bebeği başta olmak üzere, pastırma, Kayseri mantısı, gilaboru, çemen, nevzine, kedi bacağı ve daha pek çok lezzeti Anadolu'nun Fethi 1071" festivalinde gözler önüne serdi.

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinliklerde 37 tematik çadır, toy temsilleri, beşik toyu, gelin gelme toyu, tuşo toyu (bebeğin ilk adımı) sağdıç atışması gibi geleneksel etkinlikler düzenlenecek.

20 geleneksel el sanatları atölyesi ile Ahlat esnaf ve sanatkarlarının yer alacağı etkinliklerde; kök börü, atlı cirit gibi geleneksel sporlar ve atlı okçuluk gösterileri de yer alacak. Okçuluk deneyimleme alanlarının kurulacağı alanda ziyaretçiler, yay-deri-ok, hat atölyelerine katılabilecek.

Sınırlı sayıda katılımın olacağı etkinlikler coronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilecek. - KAYSERİ