Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor - Son Dakika

Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor

02.01.2021 11:42

Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen 15 yeni ilk müdahale aracı Ankara İtfaiyesi tarafından kullanılacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı da yeni alınan 15 çekici ile Başkentlilere daha iyi ve daha hızlı hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç dışı lüks araç kullanımı yerine Başkentlilerin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bir yandan Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait lüks araçların satışına devam edilirken bir yandan da Ankara ve Ankaralıların ihtiyaçları doğrultusunda hizmete alınan araç filosu her geçen gün daha da büyüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'öncelikli ve insan odaklı hizmet' anlayışı doğrultusunda son olarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen 15 adet yüksek basınçlı ilk müdahale aracı Ankara İtfaiyesi'ne, 15 çekici ve bu çekicilere monte edilen havuz tipi damperli dorseler ise Fen İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edildi.

Ankara İtfaiyesi filosuna dahil ettiği 15 yeni yüksek basınçlı ilk müdahale aracıyla yangınlardan trafik kazalarına, sel baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına daha etkin ve daha hızlı müdahalede bulunabilecek.

Yeni araçlar özellikle yangınlarda dar sokaklarda kullanılacak

Çok fonksiyonlu büyük itfaiye araçlarının ve tankerlerin giremediği dar sokaklara girerek can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçecek olan 4X4 ilk müdahale araçları ayrıca büyük itfaiye araçlarının yükünü yüzde 50 oranında azaltacak.

Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesinde özel bir firma tarafından yerli olanaklarla imal edilen (350 litre su, 30 litre köpük kapasiteli tank ile dakikada 30 litre su atma tabancası bulunan) araçlarda, 3 bin 500 kilo çekme kapasiteli uzaktan kumandalı çekme vinci de yer alıyor.

Ankara İtfaiyesi'nin Başkentlilere sunduğu hizmet kalitesini artırmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu bilgileri verdi:

"Ankara İtfaiyesi'ne 15 adet 4X4 ilk müdahale aracı olarak kullanabileceğimiz su, köpük ve sel baskınlarında kullanılmak üzere motorların bulunduğu araçları aldık. Amacımız yetişmiş personelimiz ve istasyonlarımızla Ankara İtfaiyesi'ni daha modern ve teknik kapasitesi daha yüksek araçlarla donatarak Başkentlilere daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek. İhtiyaç dahilinde 3 bölgemize dağıtacağımız bu araçları daha çok ot ve çöp yangınları ile sel baskınlarında kullanacağız. Bu araçların yanı sıra çıkarttığımız Kırsal İtfaiyecilik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 200 tanker ihalesini tamamladık ve imalat aşamasına geçtik. Önümüzdeki yaz sezonundan itibaren kırsal kesimlerde muhtarlarımızın görevlendireceği 4 kişiye eğitim verip kendi bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale etmelerini sağlayacağız."

Fen İşleri'ne 15 çekici ve dorse

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarında kullanılmak üzere tamamı yerli üretim 15 adet 2020 model çekici, araç filosuna dahil edildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın Başkent'in 25 ilçesinde yoğun bir çalışma temposuyla hizmet verdiğini belirten Yol Asfalt Şube Müdürlüğü Tır Sorumlusu Erol Acar, "Hizmetlerin daha üst seviyelere çıkarılması ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla temin edilen yeni çekici ile havuz tipi damperli dorselerde asfalt, tuz ve çeşitli makineler taşınacak. Ankara'mıza hayırlı olsun" dedi.

Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor
Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor
Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor
Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor
Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinledi Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz
Son Dakika! Somali'de intihar saldırısı: 1'i ağır 5 Türk işçi yaralandı Son Dakika! Somali'de intihar saldırısı: 1'i ağır 5 Türk işçi yaralandı         
12:19
Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi         
11:41
PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti         
11:33
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı         
09:59
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 12:35:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei