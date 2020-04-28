Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla planlanan yol çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılında şehir merkezinde toplam 110 kilometre sıcak asfaltlı yeni yolla kırsal mahallelerde 100 kilometrelik sathi kaplama yol yapılacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu yıl ilk etapta Şahinbey'de İnönü, 140 Nolu, İbrahim Tevfik Kutlar, Kavaklık, Ordu, Güneş 77 Nolu, 396 Nolu, Hamdi Kutlar, Mavikent Mahallesi 12 Nolu, Yeşilkent Osmanlı caddeleriyle ve Demokrasi Bulvarında çalışacak.

Şehitkamil'de ise Fevzi Çakmak Bulvarı, Briketçiler Sitesi içindeki yollar, Gaziray çalışmasından etkilenen yolların yanı sıra, Seyrantepe Nihat Özdemir, Gazikent 16 Nolu, Çetin Emeç, Beykent 4 Nolu caddeleriyle ve Ömer Halisdemir Bulvarı'nı asfaltlanacak.