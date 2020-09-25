Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce yol yapım ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Battalgazi ilçesine bağlı Kamıştaş Mahallesi'ndeki 10 kilometre asfalt yaparak, yol genişletme çalışması yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı İlçeler Asfalt Şefi Ahmet Burak Baran, destekleri için çalışma arkadaşlarına ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Kamıştaş Mahallesi Muhtarı Şevket Canseven ise asfalt hizmeti için belediyeye şükranlarını belirtti.