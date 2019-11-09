Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Fotoğrafları sergisi açtı
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Fotoğrafları sergisi açtı

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Fotoğrafları sergisi açtı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı dolayısıyla Atatürk Evinin yanında Atatürk fotoğraflarından oluşan mini bir fotoğraf sergisi açtı.

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Fotoğrafları sergisi açtı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı dolayısıyla Atatürk Evinin yanında Atatürk fotoğraflarından oluşan mini bir fotoğraf sergisi açtı. Belediye, serginin yanı sıra ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirebileceği Atatürk maketinin yer aldığı bir platform da oluşturdu.


Sergi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında açıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'de çekilen fotoğraflarının da yer aldığı sergi, Atatürk Evi'ni ziyarete gelen minik öğrenciler ve öğretmenlerin ilgi odağı oldu. Sergiyi gezen minikler, kurulan platformun önünde Atatürk maketi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Atatürk Evini gezmeye gelen öğrenciler, böylesine anlamlı bir serginin Atatürk Evi önünde açılmasından dolayı mutlu oldu ve sergiyi ilgi ile ziyaret etti.


Sergi, 10 Kasım'da sona erecek. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 18:57:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Fotoğrafları sergisi açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]