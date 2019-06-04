Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi aydınlatma direklerini yeniledi
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir Belediyesi aydınlatma direklerini yeniledi

5 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Bilkent Bulvarı" ile "Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı" arasında bulunan aydınlatma direkleri yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi aydınlatma direklerini yeniledi, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Bilkent Bulvarı" ile "Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı" arasında bulunan aydınlatma direkleri yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu bölgede yer alan direklerin bakım onarım çalışmalarını da tamamlayarak, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı ve Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan bulvarın daha aydınlık olmasını sağladı.

Aydınlatmalar güvenli ulaşım sağlıyor

Birçok hastaneyi bünyesinde barındıran Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için ağırlıklı olarak hasta vatandaşların ve yakınlarının yoğun olarak kullandığı Bilkent Bulvarı'nda sürücülerin sürüş güvenliği ve konforlu seyahat edebilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında 23 aydınlatma direği aktif hale getirildi.

Gece gündüz çalışarak yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir ekipleri, bölgeye önümüzdeki süreçte 35 aydınlatma direğinin daha dikileceği bilgisini verdiler. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor! İşte şartlar Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek AK Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleştireceğiz Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi aydınlatma direklerini yeniledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]