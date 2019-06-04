Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi aydınlatma direklerini yeniledi
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Büyükşehir Belediyesi aydınlatma direklerini yeniledi

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi aydınlatma direklerini yeniledi Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in en yoğun araç trafiğinin yaşandığı "Bilkent Bulvarı" ve "Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı" arasında bulunan aydınlatma direklerini yeniledi Ekipler, Bilkent Şehir Hastanesi'nin de...

Büyükşehir Belediyesi aydınlatma direklerini yeniledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in en yoğun araç trafiğinin yaşandığı "Bilkent Bulvarı" ve "Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı" arasında bulunan aydınlatma direklerini yeniledi
Ekipler, Bilkent Şehir Hastanesi'nin de yer aldığı bulvar üzerinde, 23 aydınlatma direğini aktif hale getirdi
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Bilkent Bulvarı" ile "Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı" arasında bulunan aydınlatma direkleri yenileniyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu bölgede yer alan direklerin bakım onarım çalışmalarını da tamamlayarak, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı ve Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan bulvarın daha aydınlık olmasını sağladı.
Aydınlatmalar güvenli ulaşım sağlıyor
Birçok hastaneyi bünyesinde barındıran Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için ağırlıklı olarak hasta vatandaşların ve yakınlarının yoğun olarak kullandığı Bilkent Bulvarı'nda sürücülerin sürüş güvenliği ve konforlu seyahat edebilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında 23 aydınlatma direği aktif hale getirildi.
Gece gündüz çalışarak yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir ekipleri, bölgeye önümüzdeki süreçte 35 aydınlatma direğinin daha dikileceği bilgisini verdiler.
Büyükşehir Belediyesi aydınlatma direklerini yeniledi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
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