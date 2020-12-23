Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Özçekiç atandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Özçekiç atandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına İbrahim Özçekiç atandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına İbrahim Özçekiç atandı. Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin yılın son toplantısında aldığı kararla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı kuruldu. Daire başkanlığına ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Özçekiç getirildi. Uzun yıllar yerel gazeteler ile Anadolu Ajansı (AA) ve Doğan Haber Ajansında (DHA) muhabir olarak görev yapan Özçekiç, İl Özel İdaresi ile Kayseri Valiliğinde de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya!

Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor

Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek

TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Zammı biz belirlemiyoruz

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı

Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar