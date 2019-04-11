Büyükşehir Belediyesi Basına Yeni Atama
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basın Şube Müdürlüğü'ne Akyazı Belediyesi'nde uzun yıllar Basın ve Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten İrfan Kardeş atandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:12 Kaynak: AA
Basın Şube Müdürlüğü'ne Akyazı
Belediyesi'nde uzun yıllar Basın ve Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten İrfan Kardeş
atandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Basın Şube Müdürlüğü pozisyonuna yeni atama yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Akyazı Belediyesi'nde uzun yıllardır Basın ve Özel Kalem Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten İrfan Kardeş, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni basın müdürü olarak atanmıştır. Kardeş'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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