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Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kaykay sporunun gelişmesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kaykay sporunun gelişmesine katkı sağlıyor

22.06.2021 13:42
Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kaykay sporunun gelişmesine katkı sağlıyor, System.String[]

Başkent'e dünya standartlarında bir kaykay parkı kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Kaykay Günü'nde düzenlenen etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Başkent'e dünya standartlarında bir kaykay parkı kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Kaykay Günü'nde düzenlenen etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Ankara'nın dört bir tarafından kaykayseverler düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Başkent'te Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öğrenci dostu uygulamaları kadar spor projeleri de her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor. Çankaya Çukurambar Mahallesi'nde Başkent'in ilk kaykay parkının yapımına başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Kaykay Günü etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.

Kentin dört bir yanından gelen kaykaycı gençleri buluşturan organizasyon

Her platformda sağlıklı genç nesiller için spor yapılmasını teşvik eden ve destek olan Büyükşehir Belediyesi, Şehit Bülent Sarıkaya Parkı'nda kaykaycı gençleri misafir etti. 21 Haziran Dünya Kaykay Günü'nde Ankara Kaykay Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla bir araya gelen Başkentli kaykayseverler, tüm gün kaykay yaparak kendi aralarında yarışmalar düzenledi.

"Olimpiyat seviyesinde sporcular yetişebilir"

Ankara Kaykay Kulübü Başkanı Fuat Eryılmaz, bu tür organizasyonların kaykay sporunun sevilmesine katkıda bulunduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı desteklerle kaykay sporunun çok daha ileri gideceğini düşünüyorum. Şu anda Çankaya'da yaptıkları parkın bitimine çok az kaldı. Merak ve heyecanla bu parkın açılışını bekliyoruz. Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri tesisleşmenin zayıf olması. Ankara, bu anlamda Türkiye'nin en önde çalışmalarını başlattı. İleride açılacak parklar özellikle Ankara'daki sporcuların çok ileri seviyelere gitmelerini sağlayacak. Bu parkın olimpiyat seviyesinde sporcular yetişmesi için çok önemli bir yönü var" diye konuştu.

Ankara Kaykay Kulübü As Başkanı Semih Murat Yiğit ise, "Çukurambar'da çok büyük bir park yapılıyor. Bizim en büyük motivasyon kaynağımız bu gençlere daha fazla spor tesisi ve alanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bize bugün yardım edenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Organizasyon kapsamında düzenlenen yarışmada birinci olan Mert Cem Erbayraktar da, "Ankara Kaykay Kulübü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum. Uzun zamandır böyle bir etkinlik yapılmamıştı. Bu etkinlik kaykaya tekrar bir ruh oldu, can verdi. Biz senelerdir sokaklarda kayıyoruz, sokaklara alıştık. Böyle rampalara alışık değiliz ancak bu bile bize büyük bir artı kattı" şeklinde konuştu.

Yıllardır kaykay sporuyla ilgilendiğini belirten Hüseyin Atakan Çelikten, tüm gençleri buluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Ankara'da çok büyük bir eksiklik olan, profesyonel standartlarda kaykay parkının yapılması biz sporcular için çok kıymetli bir şey. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın takdirleriyle yapılan bu kaykay parkı biz sporcular için çok büyük bir adım olacak. Bu yönde de artık kendimizi gerek uluslararası gerek ulusal platformlarda da daha iyi temsil edeceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

3 ay içinde hizmete açılacak

Ankara'nın ilk kaykay parkının yapımına Çukurambar Mahallesi'nde başlayan Büyükşehir Belediyesi, 3 ay içinde parkı hizmete açmayı planlıyor.

Farklı yaş gruplarına hitap edecek parkurlardan oluşacak şekilde projesi hazırlanan Kaykay Parkı, Çankaya İlçesi Çukurambar Mahallesi 1527. Sokak-1528. Sokak ile Budapeşte Caddesi arasında kalan yaklaşık 3 bin 400 metrekarelik alanda inşa ediliyor. Mevcut alanın yaklaşık bin 200 metrekarelik kısmı betonarme yapıya sahip kaykay parkurundan, diğer kalan bölümü ise bitkisel peyzaj alanlarından oluşacak.

Dikmen ve Batıpark'a yapılacak iki kaykay parkının da 2 ay içinde tamamlanması planlanırken, gençlerin nefes alacağı, keyifli vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği parklar, kaykay havuzunda yapılacak gösteri ve yarışmalara da ev sahipliği yapacak. - ANKARA

Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kaykay sporunun gelişmesine katkı sağlıyor
Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kaykay sporunun gelişmesine katkı sağlıyor
Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kaykay sporunun gelişmesine katkı sağlıyor
Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kaykay sporunun gelişmesine katkı sağlıyor
Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kaykay sporunun gelişmesine katkı sağlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kaykay sporunun gelişmesine katkı sağlıyor - Son Dakika Spor


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