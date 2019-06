- Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, genç tiyatro oyuncuları yetiştirmeye devam ediyor

- Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, genç tiyatro oyuncuları yetiştirmeye devam ediyorKursiyerler 6 ay boyunca ücretsiz tiyatro eğitimi alıyorAldıkları eğitim sonrası Turgut Özakman 'ın kaleme aldığı "töre" isimli oyunu sahneleyen kursiyerler, tiyatro dünyasına adım atıyorBaşkent tiyatroları, 2018-2019 tiyatro sezonu için perdelerini kapattıANKARA - Başkentliler tarafından büyük ilgi gören birbirinden başarılı oyunları sahneleyen Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, bir tiyatro sezonunu daha geride bıraktı.Başkent Tiyatroları, 2018-2019 sezonu için perdelerini kapatırken, amatör oyuncular için açılan 6 aylık ücretsiz kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyer oyuncular da düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldı.Geleceğin tiyatrocuları yetişiyorSosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, tiyatro eğitimi verdiği kurslarla bu yıl 41 kişiyi mezun etti.Geleceğin tiyatrocularını yetiştiren Başkent Tiyatroları, oyunculuk anlamında kendini geliştirmek isteyen 17 yaş ve üzeri her yaştan ve meslekten kişiye her yıl kapılarını açıyor.Başkent Tiyatroları'nda Ekim ayından itibaren usta tiyatroculardan aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde oyunculuğa adım atan kursiyerler, beden dilini kullanmaktan sahne dekorlarının hazırlanmasına ve oyuna uygun kostüm seçimlerine kadar birçok alanda eğitim alıyor.Büyük beğeni toplayan oyunKursiyerler aldıkları tiyatro eğitimi sonrasında Turgut Özakman'ın eseri olan "Töre" isimli oyunu sahneledi.'Ölüme karşın yaşamı savunmayı seçen sekiz kadının varoluş öyküsünü' işleyen ve ücretsiz sahnelenen tiyatro oyunu izleyicilerden de tam not aldı. Geleceğin tiyatro sanatçı adayları, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni ile de başarı sertifikalarını aldı.