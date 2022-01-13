Başkentin muhtarları sorunlarını yarın başlayacak programda müzakere edecek - Son Dakika

Başkentin muhtarları, yarın başlayacak "Muhtarlar Müzakere Ediyor" programı kapsamında mahalle ve bölge sorunlarını büyükşehir belediye yetkilileriyle görüşecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Muhtarlıklar Daire Başkanlığınca başlatılan "Muhtarlar Müzakere Ediyor" programının ilk toplantısı, 14-16 Ocak tarihleri arasında Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

Yıl boyu devam edecek toplantılarda muhtarlar, ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek ilçelerine yönelik talep ve sorunları yüz yüze anlatma fırsatı bulacak.

Kaldırımdan asfalta, altyapıdan sosyal ihtiyaçlara kadar tüm sorunların daha hızlı çözülmesini sağlamak amacıyla Kızılcahamam'da düzenlenecek toplantıya ilk etapta, 25 ilçenin Muhtar Dernek Başkanlarının da yer alacağı 50 muhtar katılacak.

Her ay düzenli olarak yapılacak toplantılarda, bir önceki ayın performans raporları muhtarlarla paylaşılacak. Ayrıca, program kapsamında muhtarlara vatandaşlarla daha verimli iletişim sağlayabilmeleri için uzman eğitmenler tarafından "Etkili İletişim" dersleri de verilecek.