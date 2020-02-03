Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı

6 saat önce

Yerel belediyeciliğe yeni bir anlayış kazandıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı'na bağlı Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü'nü bünyesine katarak Türkiye'de bir ilke daha imza attı.

Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı, System.String[]

Yerel belediyeciliğe yeni bir anlayış kazandıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı'na bağlı Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü'nü bünyesine katarak Türkiye'de bir ilke daha imza attı.


Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı'nın bünyesinde kurulan Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğüyle dünyada her geçen gün etkisini artıran yapay zeka teknolojisiyle ilgili çalışma yapmak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde geliştirilen stratejileri takip ederek halkı bilinçlendirmek ana hedefler arasında yer alıyor.


Öte yandan Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü, vatandaşa yapay zekanın insan hayatını kolaylaştırdığına dair eğitimler de verecek. Ayrıca Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren yerel yönetimlerde yapay zeka ve veri bilimi teknikleri ile çözülebilecek problemler tespit edilerek, araştırmalar yapılacak, çözüm önerileri üretilecek.


"Vatandaşları bilinçlendirmeye dönük eğitimler düzenleyeceğiz"


Kurulan yeni şube müdürlüğü hakkında açıklamada bulunan Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, "İnovasyon kulüpleri adı altında yapay zeka üzerine çalışmalar, çalıştaylar ve eğitimler düzenlemeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra eğitim ve bir takım araştırmalarla vatandaşı bilinçlendirmeye dönük plan ve projelerimiz mevcut. Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü'nün Türkiye'de bir ilk niteliği taşıdığını belirtmek isterim" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:10:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]