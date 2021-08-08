Büyükşehir Belediyesi bu kez yaraları sarmak için çalışıyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi bu kez yaraları sarmak için çalışıyor

08.08.2021 21:25
Büyükşehir Belediyesi bu kez yaraları sarmak için çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi bu kez yaraları sarmak için çalışıyorTürkiye'deki en büyük yangın olarak kayıtlara geçen büyük Manavgat yangını 10. Gün sonunda kontrol altına alınabildi.

Büyükşehir Belediyesi bu kez yaraları sarmak için çalışıyor

Türkiye'deki en büyük yangın olarak kayıtlara geçen büyük Manavgat yangını 10. Gün sonunda kontrol altına alınabildi. Maddi ve manevi pek çok zarara yol açan yangının ardından sıra yaraları sarmaya geldi. Yangının çıktığı ilk andan itibaren afetzedeleri yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaraların sarılması için de tüm ekipleriyle canla başla çalışmaya devam ediyor.

Türkiye'deki en büyük yangın olarak kayıtlara geçen büyük Manavgat yangını 10. Gün sonunda kontrol altına alınabildi. Maddi ve manevi pek çok zarara yol açan yangının ardından sıra yaraları sarmaya geldi. Yangının çıktığı ilk andan itibaren afetzedeleri yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaraların sarılması için de tüm ekipleriyle canla başla çalışmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Manavgat yangınında zarar gören vatandaşlara yardımcı olabilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sahadaki sosyal yardım çalışmalarına ağırlık verdi. Her mahalleye kurulan Antalya Büyükşehir Belediyesi irtibat çadırları açık market görevi görüyor. Yardımseverler tarafından gönderilen yiyecek, içecek ve giysi gibi malzemeler bu çadırlar aracılığıyla afetzedelerle buluşturuluyor.

TALEPLER ULAŞTIRILIYOR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ise yangından etkilenen mahallelerde yaptığı yerinde incelemeler sürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının listelenmesinin ardından gerekli eşya ve malzemeler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından talep eden vatandaşlara ulaştırılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi yangında evini kaybeden vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için oluşturulan konteyner kentlerin kanalizasyon ve içme suyu alt yapısını hazırlıyor.

KURTARILAN EŞYALAR TAŞINIYOR

Büyükşehir ekipleri ayrıca yangında kurtarılan ve güvenli bir bölgeye taşınan afetzedelere ait mobilya ve eşyaları kendine ev kiralayan vatandaşların adreslerine ulaştırıyor. Büyükşehir ekipleri salgın hastalıklara karşı karasinek ve diğer vektörel mücadelelere devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise yaralı ve hasta hayvanların tedavilerini sürdürüyor. Çeltikçi'de kurulan yem ve saman dağıtım noktasında ise besicilerin talepleri karşılanıyor

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Büyükşehir Belediyesi bu kez yaraları sarmak için çalışıyor - Son Dakika


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