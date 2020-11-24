Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe maratonunu tamamladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe maratonunu tamamladı

24.11.2020 14:24
Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe maratonunu tamamladı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı bütçe görüşmelerini tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı bütçe görüşmelerini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABB, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinin 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlık ettiği son birleşimde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğüne ait toplam 13 milyar 345 milyon liralık bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

ABB TV ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve 9,5 saat süren Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nı, 100 binin üzerinde kişi izledi.

Toplantıda oy birliğiyle ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerine ait gelir ve gider bütçeleri belirlendi.

Buna göre, ABB'nin bütçesi 6 milyar 970 milyon lira gelir, 7 milyar 700 milyon lira gider; ASKİ'nin bütçesi 3 milyar 140 milyon lira gelir, 3 milyar 640 milyon lira gider; EGO'nun bütçesi 2 milyar 5 milyon lira gelir, 2 milyar 5 milyon lira gider olarak onaylandı.

Başkan Yavaş iddialara aralık toplantısında yanıt verecek

Mecliste AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ile çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi söz alarak, 2021 mali yılı bütçesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Başkan Yavaş, konuşmaların tamamlanmasının ardından tüm belediye meclis üyelerine ve bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde toplantının uzun sürmesi nedeniyle sorulara ve iddialara 7 Aralık Pazartesi saat 11.00'de yapılacak Meclis toplantısında yanıt vereceğini açıkladı.

Yavaş, önceki dönemlerde toplantıların en fazla 4 saat sürdüğünü, grup başkanlarının konuşmalarının ardından Bütçe Komisyonundaki kişilerin söz aldığını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Böyle bir pandemi ortamında bu kadar uzun süre toplantı olmaz. Biz bunu da grup başkanı arkadaşlarla konuştuk. Burası tek klimayla havalandırılıyor. Bu, virüsün yayılması için en elverişli ortam, kendi canınıza da yazık personelin canına da yazık, hepimizin canına yazık. Birçok belediye başkanımız bakın korona oldu, tedavi oldu. 'Kötü niyetli değiliz' dendiğine göre onu da kabul ediyoruz. Yapacağım sunumun hakkını, hepsini Ankara halkına duyuracağım. Konuşmaların içinde bazı isnatlar var, bunların görülmesi lazım. Cevaplarımızı önümüzdeki toplantıya saklıyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe maratonunu tamamladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe maratonunu tamamladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe maratonunu tamamladı

Ankara, Aralık, ASKİ, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe maratonunu tamamladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş
Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz; sizden mi korkacağım? Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz; sizden mi korkacağım?         
14:44
Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi         
14:33
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı         
13:38
Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı         
13:21
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu         
12:53
AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı         
12:39
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak         
05:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 14:54:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe maratonunu tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei