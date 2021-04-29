Büyükşehir Belediyesi çalışanları 1 Mayıs'ı toplu sözleşmeyle kutladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi çalışanları 1 Mayıs'ı toplu sözleşmeyle kutladı

29.04.2021 18:10
Büyükşehir Belediyesi çalışanları 1 Mayıs'ı toplu sözleşmeyle kutladı, System.String[]

DİSK Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZELMAN arasında 7 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

DİSK Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZELMAN arasında 7 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZELMAN ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında uzlaşma ile sonuçlanan toplu iş sözleşmesinin imza töreni, erken 1 Mayıs kutlamasına sahne oldu. 7 bin personeli ilgilendiren ve tüm taban ücretlere yüzde 21 oranında zam öngören sözleşmenin imza töreninde işçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sevgi gösterilerinde bulundu. Kültürpark'taki imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ile Devrim Barış Çelik, DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, sendika başkanları ile temsilcileri katıldı.

Soyer: "Size helal olsun"

"Helal olsun" diyerek alanda toplananları selamlayan Başkan Soyer, "Sevgili yol arkadaşlarım" diyerek sözlerine başladı. Soyer, "Bugün imzaladığımız sözleşme ile tüm taban ücretlerini, yüzde 21 artırıyoruz. Diliyorum yaptığımız maaş artışı, bu zor günlerde ve büyüyen hayat pahalılığı karşısında çalışanlarımıza ve ailelerine bir nefes olur, buruk da olsa bayram olur. Tüm sendikalı çalışanlarımız, önceki yıllarda 3 ayda 1 olmak üzere, eşit dört taksitle aldığı 112 yevmiye ikramiyeyi, 2022 yılının başından itibaren 2 ayda 1 alacak. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi, yılda 2 eşit taksitte ödediğimiz toplam bin 752 TL tutarındaki Birleştirilmiş Sosyal Yardım, artık 12 eşit taksitte olmak üzere 3 bin 600 TL olarak ödenecek. Buradaki artış oranı yüzde 100'ün üzerindedir. ESHOT bünyesinde hat şoförü olarak çalışan yaklaşık 3 bin personelimize, çalıştığı fiili gün ile orantılı olarak kart primi adı altında ödenen prim tutarı, günlük 5,52 TL'den yaklaşık yüzde 154 oranında artırılarak günlük 14 TL'ye çıkarıldı. Hastalıkta ve sağlıkta, doğumda ve emeklilikte daima siz ve ailelerinizin yanındayız. Bu kapsamda; bebeği olan personelimize, her çocuk için bin 100 TL doğum yardımı, işçinin evlenmesi durumunda bin 250 TL evlilik yardımı, işçinin hayatını kaybetmesi halinde, eşine, yoksa çocuklarına 6 aylık ücreti tutarında ölüm tazminatı, işçinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda yaşamını yitirmesi nedeniyle eşine, yoksa çocuklarına 1 yıllık ücreti tutarında tazminat, sel, deprem, vb. doğal afetlerden ve yangından zarar gören çalışanlarımıza, 26 bin TL'ye kadar afet yardımı sözleşmeye girdi. 2 yıldır yapamadığımız bir şeyi, bankaların promosyon ödemelerini çalışanlarımızla paylaşacağız. İşçilerimize, maaş ödemelerine ilişkin bankalar ile ilgili yapılan 3 yıllık sözleşme dönemi ile sınırlı kalmak ve bir defaya mahsus olmak üzere bin 800 TL banka kart primi ödüyoruz. Yeni Toplu İş Sözleşmesine ayrıca 'Ayrımcılığın Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' maddesi de girdi. Bu kararımız, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla imzaladığımız protokollere ve elbette kadın işçilerimize verdiğimiz söze sadık kalmamızın bir gereğidir" dedi.

İşçi Bayramımız kutlu olsun

Siyasetin artık yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı şekillendiğini ifade eden Soyer, "Sizin oluşturduğunuz dip dalga, tüm siyasi aktörleri, siyasal partileri değiştiriyor. Bu ne demek? Kibrin, küstahlığın, kutuplaştırmanın geride kaldığı bir Türkiye demek. Kucaklayıcı, samimi, emek ve demokrasiden yana, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim demek. Yani başka bir dünya demek. 22 Temmuz 2020'de, hepinizin hatırlayacağı gibi, Kanun Hükmünde Kararname nedeniyle mağdur olan çalışanlarımızın tüm sosyal haklarından eksiksiz yararlanabildiği yeni bir sisteme geçmiştik. Bu kararımızla, Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki işçilerimizi, toplu sözleşmeden faydalandıran ilk büyükşehir belediyesi olduk. Bununla gurur duyuyorum.31 Temmuz 2019'da, göreve geldikten sadece birkaç ay sonra, adaletsizliklere karşı sizlerle birlikte mücadele etmeye söz vermiştim. Yaşadığımız adaletsizliklerle, belediyemizden başlamak üzere mücadele edeceğim demiştim. Önümüzdeki dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eşit işe eşit ücret verilecek demiştim. Çok şükür. Bu noktaya artık çok yaklaştık. Büyükşehir Belediyesinin işçileri, hangi belediye şirketinde çalışırsa çalışsın, bu dönemin sonunda aynı düzeyde maaş alacak. Eşit işe farklı maaş adaletsizliği tarihe karışacak. Bu bizim ortak başarımızdır. Siz ve biz olmayı bir kenara bıraktık. Tek yürek olduk. Sizlerle birlikte oluşturduğumuz bu büyük dayanışma ile iftihar ediyorum. 1 Mayıs yaklaşıyor! İşçinin, emekçinin bu büyük bayramı yaklaşırken, hepinizi kardeşlikle ve muhabbetle kucaklıyorum. Mazlumların, ezilenlerin, alın teri dökenlerin ve daha güzel bir dünya için tüm haksızlıklarla mücadele edenlerin bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Başkan Soyer'in sözlerinin ardından alandakiler "İzmir sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.

Özel: "Yürekten alkışlıyoruz"

Toplu sözleşme için taraflara teşekkür eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Birileri işçimi emeklimi enflasyona ezdirmem diyerek yüzde 6-8 verirken, aynı sözün nasıl tutulacağını, enflasyona işçinin nasıl ezdirilmeyeceğini, sosyal hakların nasıl verileceğini ve bunun emekçisini ezdirmeden, muhatabına karşı savaş ilan etmeden nasıl uygarca yapılacağını her iki taraf da bize gösterdi. Onları yürekten alkışlıyoruz. Başkaları vermezken, bu paraları CHP'li belediyeler nasıl veriyor diye soranlara hem çalmıyorlar, hem çaldırmıyorlar demek mecburiyetindeyiz. Onların yanında, kolunda, yan tarafında, arkasında, önünde emekçileri var demek lazım" diye konuştu. DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise, "Aşkla İzmir diyen Büyükşehir Belediyemizin değerli Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplu sözleşmeden detaylar

DİSK Genel-İş Sendikası ile İZELMAN arasında imzalanan toplu sözleşme 01.01.2021 – 31.12.2022 tarihlerini kapsıyor ve yaklaşık 7 bin personeli ilgilendiriyor. İmzalanan sözleşmeyle birlikte tüm taban ücretlere yüzde 21 oranında zam yapıldı. Buna göre 10 yıllık bir İZELMAN çalışanının, yaptığı işe göre değişmek üzere alacağı En yüksek ücret günlük brüt 199,80 TL ve en düşük ücret günlük brüt 171,72 TL olarak belirlendi. Sözleşmeye göre günlük yemek ücreti yüzde 29,6, yakacak yardımı yüzde 23,1, Birleştirilmiş Sosyal Yardım ödeneği ise yüzde 100'ün üzerinde bir oranda artırıldı. Maaş ödemelerine ilişkin bankalar ile ilgili yapılan 3 yıllık sözleşme dönemi ile sınırlı kalmak ve bir defaya mahsus olmak üzere brüt 1.800 TL banka kart primi de ödenecek. Yeni toplu iş sözleşmesine, "Ayrımcılığın Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" maddesi de eklendi. İş yerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadın ve erkek çalışanların eşit fırsatlara sahip olması, kadınların ayrımcılığa uğramaması güvence altına alındı. Başkan Tunç Soyer'in "eşit işe eşit ücret" verilmesi yönündeki kararlılığı doğrultusunda "kıstelyevm ücret" adı verilen kademeli geçiş uygulamasındaki 0-6 yıl şeklindeki tanım 3 yıla indirildi. Buna göre 3 yıllık personel yüzde 100 taban ücret üzerinden maaş alabilecek. Bu durumdan 2 binden fazla personel yararlanacak ve bazı personel gruplarının taban ücretine yüzde 73'e ulaşan ücret iyileştirmesi yansıyacak. - İZMİR

Büyükşehir Belediyesi çalışanları 1 Mayıs'ı toplu sözleşmeyle kutladı
Büyükşehir Belediyesi çalışanları 1 Mayıs'ı toplu sözleşmeyle kutladı
Büyükşehir Belediyesi çalışanları 1 Mayıs'ı toplu sözleşmeyle kutladı
Büyükşehir Belediyesi çalışanları 1 Mayıs'ı toplu sözleşmeyle kutladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi çalışanları 1 Mayıs'ı toplu sözleşmeyle kutladı - Son Dakika


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