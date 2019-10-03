Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için PatiFest düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 5-6 Ekim'de Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) düzenliyor. Fenerbahçe Meydanında gerçekleşecek PatiFest'te atölyeler, söyleşiler, gösteriler, yarışmalar, hayvan sahiplendirme etkinliği ve dolu dolu birçok içerik yer alacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm havyan severler Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içindeki Fenerbahçe Meydanı'nda düzenlenecek PatiFest'e davet edildi. Evcil hayvanları, sokak hayvanlarını ve tüm hayvan severleri bir araya getirecek festivalde, iki gün boyunca birçok etkinlik gerçekleştirilecek.



PatiFest'in ilk gününde etkinlikler saat 12.00'de başlayacak ve gün boyu devam edecek. Bu çerçevede, saat 17.00'ye kadar müzik, boyama duvarı, kedi evi boyama atölyesi, kuş yuvası boyama atölyesi, pet figürlü bez çanta atölyesi, DJ performansı, arama kurtarma köpeği gösterisi, sahiplendirme etkinliği, Uzman Psikolog İzzet Zülküf Çelik'in 'Birlikte Yaşamak' söyleşisi, caymaz yarışması, zumba gösterisi, Veteriner Hekim Cem Fırat'ın 'Evcil Hayvanlarda Beslenme' söyleşisi, Jason ve Mithril gösterisi yer alacak.



Festivalin açılışı ise aynı gün saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Açılışın ardından gün sonuna kadar narkotik köpeği gösterisi, Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek'in "5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu ve Sorumluluklarımız" söyleşisi, sahiplendirme etkinliği, Köpek Eğitmeni Ersen Akbaş'ın "Köpek Eğitimi" söyleşisi, jonglör gösterisi ve dans gösterisi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da saat 20.00'de konser verecek.



PatiFest'in ikinci günü olan 6 Ekim Pazar günü ise saat 12.00'de başlayacak olan etkinlikler saat 19.00'da Kibrit Kutusu'nun konseriyle sona erecek. Gün boyu yapılacak etkinlikler ise şöyle:



"Müzik, boyama duvarı, keçeden hayvan figürleri yapımı, kuş yuvası boyama, DJ performansı, sahiplendirme etkinliği, arama kurtarma köpeği gösterisi, narkotik köpeği gösterisi, caymaz yarışması, Av. Gözde Nur Ocak'ın 'Türkiye'de Hayvanların Hukuksal Durumu' söyleşisi, Jason ve Mithril gösterisi, zumba, Veteriner Hekim Burcu Kurt'un "Zoonoz Hastalıklar" söyleşisi, sahibine en çok benzeyen pet yarışması, caymaz yarışması finali ve illüzyon gösterisi."



Program takvimini incelemek isteyen vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından gün, saat ve etkinlik bilgisine detaylı ulaşabilecek. - MERSİN