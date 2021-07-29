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Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı

29.07.2021 11:45
Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesinde bin 71 üreticiye sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesinde bin 71 üreticiye sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Gerçekten ihtiyaç sahiplerine bu tarımsal destekleri sağlıyoruz, kılı kırk yarıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesinde gerçekleştirilen 'Sera Naylonu, Sera İpi ve Mikrobiyal Gübre Dağıtımı' törenine katıldı. Kazanlı Hal Tesisinde yapılan törene, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Necmi Birim, Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen ile üreticiler de katıldı.

Törendeki konuşmaların ardından Başkan Seçer tarafından kadın üreticilere temsili olarak sera ipi, sera naylonu ve mikrobiyal gübre verildi.

Seçer, destekleri anlattı

Seçer, törende yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin tarımın, tarımsal üretimin değerini bildiğini, bütçelerinin önemli bir kısmını tarıma ayırdıklarını ve üreticilere destek olduklarını söyledi. Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar kentin her noktasına ayrımcılık yapmadan hizmet götürdüklerini belirten Seçer, yaptıkları önemli tarımsal desteklerde de hayvancılık desteklerinde de kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Seçer, kaz dağıtımı içeren Kazanç Projesinden küçükbaş hayvan desteğine yönelik Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesine, arı yetiştiricilerine yapılan malzeme desteğinden lavanta distilasyon ünitesine, hamur yoğurma makinesinden erik ve zeytin boylama makinesine her bölgenin ihtiyacına göre her türlü desteğin yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini dile getirdi. Seçer, fide, fidan ve tohum desteklerinin de devam edeceğini, ayağı yere basan projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

"Su olmazsa üretim olmuyor"

Tarımsal üretimin can damarı olan sulamanın önemini vurgulayan Seçer, "Su olmazsa üretim olmuyor. Biz sulama kooperatifleri aracılığıyla proje karşılığında bu yardımları yapacağız. Şu anda 40 kilometre çelik boru desteğini yaptık. Geri kalan 60 kilometrelik HDPE boruları da önümüzdeki günlerde üreticilerimize vereceğiz" diye konuştu.

Geçen yıl başlayan, pazar değeri yüksek olan ve bu yıl 4 bin adet yüzde 50 hibe ile avokado fidanı dağıtımlarının yapılacağını ifade eden Seçer, 2 yıldır Silifke Balandız'da devam ettikleri atalık sarı buğday üretimini ve bu sene ilk kez gerçekleştirilen Gülnar'daki ata tohumu nohut üretimini hatırlatarak, alımlarını kendilerinin yaptıklarını kaydetti. Seçer, "Mersinden Kadın Kooperatifimizle çok güzel iş birliklerimiz var. Adından anlaşıldığı gibi kadınların yönettiği, kadınların ürettiği ürünlerin pazara sunulduğu bir kooperatif. Bu kooperatif çok değerli işler yapıyor" ifadelerini kullandı.

Seçer, Birleşmiş Milletler Göç Örgütü tarafından hibe sağlanan, Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifinin iş birliğiyle tamamlanan Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisinde 25 kadının istihdam edildiğini ve bölgenin ürünlerinin kurutulduğunu anımsattı. Yakın zamanda açılışı gerçekleştirilen Gazi Çiftliğinde kadın üreticilerin kent genelinde refüjleri süsleyen zakkum fidelerini ürettiklerini belirten Seçer, "Bizi kurtaracak olan üretim. Üretmezsek tükeniriz" şeklinde konuştu.

İlerleyen günlerde Tarsus, Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Çamlıyayla ve Yenişehir'de 40 üreticiye kaba yem desteği verileceğini belirten Seçer, "En fazla 10 büyükbaşı olan, süt üreten üreticimize her birine 5 ton silaj, kaba yem vereceğiz yüzde 50 hibeli. Bunların dağıtımını önümüzdeki günlerde devam edecek" dedi.

"Gerçekten ihtiyaç sahiplerine bu tarımsal destekleri sağlıyoruz, kılı kırk yarıyoruz"

Başkan Seçer, geçen yıl Kazanlı'da sarı yapışkan tuzak dağıttıklarını, seracıların en büyük sorunu olan sinekle mücadele için bu desteği sağladıklarını belirterek, bu yıl da 3 farklı alanda desteklerin devam edeceğini kaydederek, şöyle devam etti: "Bir tanesi örtü altı üreticiler için sera naylonu, bir diğeri sera ipi desteği, bir diğeri de mikrobiyal gübre. Gerçekten örtü altı üretim en fazla birim alana bir çiftçinin sermaye bulması ya da işletme sermayesi gerekli olan bir üretim alanı. Birim alana yapacağınız masraf çok fazla. Biz Adanalıoğlu Mahallesi, Limonlu Mahallesi ve Akdeniz Mahallesine yine buraya Kazanlı'ya bağlı Kazanlı, Hürriyet ve Cumhuriyet ile Karaduvar'da toplam 7 mahallemize bu desteği veriyoruz. Bazı spekülasyonlar oldu. Biz zengin üreticilere falan bu desteği vermiyoruz. Spekülatif, provakatif haberlere de pek itibar etmeyin. Ben üzülüyorum, bana bu bilgiler geliyor. Biz gerçekten ihtiyaç sahiplerine bu tarımsal destekleri sağlıyoruz, kılı kırk yarıyoruz. Bizden sera naylonu desteği alacak üreticinin en fazla 5 dekarlık üretim alanı olacak. Biz şu anda 12'si kadın toplam 71 üreticimize destek veriyoruz. Üreticilerimizin 2 dekarlık sera alanının 1 dekarlık kısmının naylonunu veriyoruz. Yani yüzde 50 sera örtüsünü biz sağlamış olacağız. Her 1 dekarda da yaklaşık 300 kilogram naylon vereceğiz. Bu naylonlar 350 mikron ve 300 mikron kalınlıkta 36 ve 24 ay ömür garantili farklı çeşitler. Karaduvar'da alçak tünelde, diğerlerinde normal. Yüksek tünellerde kullanılacak sera naylonları. Diğer bir desteğimiz; sera ipi desteği. Limonlu, Akdeniz, Adanalıoğlu, Kazanlı, Cumhuriyet, Hürriyet, Sarıibrahimli, Abdullah Şahutoğlu ve Homurlu mahalleleri olmak üzere toplam 9 mahallede üreticilerimize destek vereceğiz. Bu üreticilerimiz 82'si kadın toplamda 800 üretici. Her bir üreticiye 1 dekarda kullanılmak üzere bir çuval yani 15 kilogramlık sera ipi desteği vereceğiz. Toplamda da söylediğim gibi 800 üreticimiz 800 dekar alan için bizden 12 bin adet bobin almış olacaklar. Diğer bir destek kalemimiz; mikrobiyal gübre. Bu gübre çeşidi önemli. Burada aşırı kimyasal kullanımının da önüne geçiliyor mikrobiyal gübrede. Bu da toprak için iyi bir durum, çünkü verimliliği, kaliteyi arttıran bir durum. Burada da Homurlu, Abdullah Şahutoğlu, Şakirgülmen ve Karacaillyas'ta 5'i kadın toplam 200 çiftçimize kişi başına 3 litre mikrobiyal gübre desteğini veriyoruz. Burada üretici başına da 5 dekar alanda kullanılmak üzere 3 litre mikrobiyal gübreyi üreticilerimize vereceğiz. Bunlarda üç periyot halinde uygulama yapacaklar. Toplam üç projemizde de bin 71 üreticimizi desteklemiş olacağız."

Hamileler için Büyükşehir'den "Merhaba Sütü"

Seçer, çocuklar için sürdürdükleri ve bu yıl 1 milyon 500 bin pakete çıkardıkları süt dağıtımında yeni bir adım atarak, hamileler için de "Merhaba Sütü" desteğine başladıklarını dile getirerek, "Kadınlarımıza 45 günde 12 litre süt dağıtmaları gerekiyor. Bize ilgili sağlık kuruluşlarından belge alıp müracaat edecekler. Teksin aracılığıyla yapabilirler. Bir hamile bacım, kardeşim, kızım bizden 'ben hamileyim süt istiyorum' dediği noktada Teksin'den müracaatını yapabiliyor" dedi.

Büyükşehir, Kazanlı'ya LGS için Eğitim Merkezi kazandırıyor

Eğitimin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulayan Seçer, Kazanlı'ya bu yıl LGS için bir merkez kazandıracaklarının müjdesini verdi. Seçer, "Burada LGS için bir eğitim merkezi oluşturuyor arkadaşlarımız. Eğitim öğretim sezonuna yetiştirecekler. 250 öğrenci bu bölgeden oraya kayıt olabilecek. Üniversiteye hazırlık için merkezde merkezimiz var, çocuklarımız oraya gidebilirler. 4 bin öğrencimiz eğitim merkezlerinde üniversiteye hazırlanıyor. Şimdi 750 ilave LGS eğitim merkezi oluşturuyoruz. 4 bin 750 öğrencimiz üniversite ve LGS'ye hazırlık için herhangi bir ücret olmadan, tertemiz dershanelerde, binalarımızda çağdaş öğretmenlerimizden eğitim alıyorlar. Gençlerimiz Türkiye'nin, dünyanın en güzel okullarında üniversitelerinde okusun diye katkıyı sağlıyoruz ve her bir aileye emin olun onun maliyeti 20 bin liradan aşağı değildir; Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bunu öğrencilerimize hazırlıyoruz. İnşallah Kazanlı'da da hizmete girdiği zaman gelip ziyaret edip gördüğüm manzara karşısında da mutlu, huzurlu olacağım. Belediyemizle, anlayışımızla, dünyaya bakışımızla gurur duyacağız. Bu yaptığımız desteklerin de yerini bulacağını, üretime dönüşeceğini, bereketli ürünler olacağına ekonomiye değer katacağını düşünüyorum, diliyorum" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Yılmaz da "Büyükşehir Belediye Başkanımızın tarımsal kimliğine önem verdiğimizi her fırsatta söylüyorum. Kendisinin üretim alanlarımızda yapmış olduğu tarımsal çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu çalışmaların, bu hizmetlerin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini talep ediyor, kendisine çiftçilerimiz adına teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum" dedi. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı
Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı
Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı
Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı
Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı
Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Kazanlı, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıttı - Son Dakika Ekonomi


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