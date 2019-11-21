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Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi seçimleri yapıldı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25'inci dönem Çocuk Meclisi seçimleri sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi seçimleri yapıldı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25'inci dönem Çocuk Meclisi seçimleri sonuçlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çağın Aladağ'ın başkan seçildiği mecliste, yaşları 9 ile 14 arasındaki 150 Başkentli çocuk düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Tavsiye kararlarının alındığı Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin ilk oturumda üyeler, "engelli vatandaşlarımız için akülü sandalye şarj istasyonlarının sayılarının artırılması", "Çocukların Gözünden Ankara kitabı hazırlanması" ve "giysi ve fazla eşyaların adreslerinden alınarak sistemli bir şekilde toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması" konularında verilen önergeleri oylayarak kabul etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, Çocuk Meclisinin doğrudan kent yönetimine katkı sağladığını ifade etti.

Çığgın, "Demokratikleşmeye giden yolda ilk adım katılımdır ve sizlerin Çocuk Meclisinde, yaşadığı kente karşı sorumluluk duyan, kent yaşamında söz sahibi olmaya çalışan, bilinçli, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, konuşan, tartışan, kararlarda 'biz de varız' deme öz güvenini gösteren çocuklar olarak, yaşamınızda çok daha verimli ve başarılı olacağınıza tüm kalbimle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mazbata törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aslı Kuzulu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal ve Sosyal Medya Daire Başkanı Yüksel Işık da katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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