Büyükşehir Belediyesi, çocuklara kar keyfi yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi, çocuklara kar keyfi yaşattı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, çocuklara kar keyfi yaşattı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar'ın yükseklerinde yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için temizlediği karları kent merkezine getirerek, çocuklara kar keyfi yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi, çocuklara kar keyfi yaşattı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar'ın yükseklerinde yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için temizlediği karları kent merkezine getirerek, çocuklara kar keyfi yaşatıyor. Ekipler, son olarak Akdeniz ilçesi 3 Ocak Mahallesine kamyonlarla kar götürerek, çocukları ve mahalle sakinlerini karla buluşturdu.


Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde hayatlarında hiç kar görmeyen çocuklara kar keyfini yaşatmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 Ocak Mahallesindeki çocukları karla buluşturdu. Daha önce hayatında hiç kartopu oynamamış, kardan adam yapmamış çocuklar karşılarında kar görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kısa süreli şaşkınlığın ardından çocuklar, arkadaşlarıyla kartopu oynadı.


Mahalleye götürülen karlar, çocukların yanı sıra ailelerinin de eğlencesi oldu. Ekiplerin mahalleye yığdığı karın oluşturduğu tepenin üzerine çıkan çocuklar, doyasıya eğlenirken, aileler de çocukların eğlencesine ortak oldu.


3 Ocak Mahallesi Muhtarı Mehmet Gündoğdu, "Vahap Seçer başkanımıza, kar gönderip çocuklarımızı sevindirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bunun devamını istiyoruz. Mahallemizde hiç kar görmemiş kişiler var. Çok sevindiler" dedi.


Ekiplerin, kırsalda yürüttüğü çalışmalar sürdükçe merkezdeki çocuklara kamyonlarla kar getirmeye devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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