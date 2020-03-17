Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışması yaptı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını vatandaşların yoğun kullandığı alanlara yaydıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışması yaptı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını vatandaşların yoğun kullandığı alanlara yaydıklarını belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüsün kentte etkisini azaltmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve umreden gelenlerin geçici barınma merkezi olan Hunat Hatun Yurdu'nda da gerçekleştirdiklerini ve dezenfekte işlemlerinde ULV cihazı ile pulverizitör kullandıklarını kaydetti.

Olası salgına karşı etkin mücadele verdiklerini aktaran Büyükkılıç, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de devam ettiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Hunat Hatun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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