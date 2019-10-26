Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi Dikmen'de 3 köprüyü tel örgüyle çevirdi
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Dikmen'de 3 köprüyü tel örgüyle çevirdi

Büyükşehir Belediyesi Dikmen'de 3 köprüyü tel örgüyle çevirdi

8 dakika önce

Dikmen'de bulunan 3 köprünün güvenliği yeşil tel örgülerle (antivandalizm) sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Dikmen'de 3 köprüyü tel örgüyle çevirdi, System.String[]

Dikmen'de bulunan 3 köprünün güvenliği yeşil tel örgülerle (antivandalizm) sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada Sinan Caddesi, Cezayir Caddesi ve 747. Cadde üzerindeki köprülerin, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için tel örgülerle çevrildiği belirtildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmada, Dikmen Vadisi'ne düşme tehlikesinin önlenmesi için 800 metre uzunluğunda tel örgü kullanıldı. Böylece köprü korkuluklarının yüksekliği 230 santimetreye ulaştırıldı.

Cezayir, Ankara, Dikmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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