Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı
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Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı

15 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı.

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı kişilerin e-posta yoluyla sahte evrak ve kaşe düzenleyerek firmalardan satın alma talebinde bulundukları ve bu yolla Büyükşehir Belediyesi adına firmalardan ürün almaya çalıştıklarının belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, bu tür taleple karşılaşan firmaların Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçmeleri ve kesinlikle dolandırıcıların taleplerini karşılamamaları istendi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:28 Kaynak: İHA
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