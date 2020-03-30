Büyükşehir Belediyesi dolmuş, ticari taksi ve servisleri dezenfekte ediyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında Belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının yanı sıra resmi kurumlara hizmet araçları ile hatlı minibüsler, ticari taksiler ve personel servislerini de ücretsiz dezenfeksiyonunu yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadelede önleyici tedbirler kapsamında 31 ilçede dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla hastalığın ortaya çıkmasının hemen ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ve tramvayların düzenli olarak dezenfeksiyonunu yapan Büyükşehir Belediyesi personeli, şimi de kamuya ait araçlar ile özel toplu ulaşım araçlarına da dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

Başta Sağlık Bakanlığı ambulansları olmak üzere; polis, jandarma ve kamu kurumlarına ait hizmet araçları ile özel sektöre ait hatlı minibüsler, ticari taksiler, personel servislerinin de Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'nde ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Araçlarının dezenfeksiyonunu yaptırmak isteyen kamu kurumları ile toplu ulaşım hizmeti verenlerin, Büyükşehir Belediyesinin Tatlıcak Mahallesi'ndeki Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'ne başvurmaları gerekiyor.