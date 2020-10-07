Büyükşehir Belediyesi e-spor çalışmalarına başladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve ülkemizde yükselişte olan elektronik sporlara (e-spor) yönelik çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, e-spor oyuncularının profilini, isteklerini daha iyi anlayabilmek ve fikirlerini sürece dahil edebilmek için anket düzenleniyor.

Belediyenin resmi sitesinde yer alan ankette e-spor oyuncularının özellikleri ve e-spor alanında Antalya'da ne gibi çalışmalar görmek istedikleriyle ilgili sorular yer alıyor.

Anketle e-spor alanında gençlerin bu alandaki istek ve ihtiyaçlarının ortaya çıkması sağlanarak, kentte ne gibi etkinlikler düzenleneceği belirlenecek.