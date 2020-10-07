Büyükşehir Belediyesi e-spor çalışmalarına başladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve ülkemizde yükselişte olan elektronik sporlara (e-spor) yönelik çalışma başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, e-spor oyuncularının profilini, isteklerini daha iyi anlayabilmek ve fikirlerini sürece dahil edebilmek için anket düzenleniyor.
Belediyenin resmi sitesinde yer alan ankette e-spor oyuncularının özellikleri ve e-spor alanında Antalya'da ne gibi çalışmalar görmek istedikleriyle ilgili sorular yer alıyor.
Anketle e-spor alanında gençlerin bu alandaki istek ve ihtiyaçlarının ortaya çıkması sağlanarak, kentte ne gibi etkinlikler düzenleneceği belirlenecek.
- Kaynak: AA
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